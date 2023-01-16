Adana’da oğlu tarafından öldürülen Mine Akgül’ün cenazesi adli tıp kurumundan ailesi tarafından defnedilmek üzere teslim alındı.

Adana’da oğlu tarafından öldürülen Mine Akgül’ün cenazesi adli tıp kurumundan ailesi tarafından defnedilmek üzere teslim alındı.

Olay, dün akşam sırlarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki B.A. akşam eve alkollü geldi. Bu nedenle annesi 41 yaşındaki Mine Akgül ile tartıştı. Tartışmaya dayısı da karışınca kavga çıktı. Bunun üzerine B.A. silahla ateş edip annesini kafasından vurup kaçtı. Anne ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Şüpheli ise polis tarafından olaydan iki saat sonra yakalandı. Annenin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Annenin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Buruk mezarlığına götürüldü.

Öteyandan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.