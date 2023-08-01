Eskişehir’de etkili olan bunaltıcı sıcaklar vatandaşlarıN öğle saatlerinde dışarıya çıkmamasını engellerken, dondurmacı esnafı gece yarısına kadar mesai yapmaya başladı.

Eskişehir’de bunaltıcı hava sıcaklıkları sürüyor. Uzmanlar tarafından güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması konusunda yapılan uyarıyı dikkate alan vatandaşlar, artık akşam saatlerinde gezmeye başladı. Serinlemek için en sık tercih edilen yöntemlerden birisi olan dondurma ise hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yoğun talep görürken, vatandaşların öğlen dışarıya çıkmaması esnafın işini akşam saatlerine kaydırdı. İşlerin saat 18:00’dan sonra yoğunlaşmaya başladığını belirten esnaf, gece 24.00’e kadar mesai yaptıklarını dile getirdi.

“Gece yarasına kadar satışlara devam ediyoruz”

Eskişehir’de uzun yıllardır dondurmacılık yapan Gani Karakaş, dondurma satışlarının gece saatlerine kaydığını söyledi. Gündüz havaların çok sıcak olduğunu ve vatandaşların resmen kavrulduğunu ifade eden Karakaş, “Yaşlılar, hamile bayanlar ve çocuklar gündüzleri dışarıya çıkmayı tercih etmiyorlar. Ancak gece saat 18:00’dan sonra hava serinlemeye başlayınca dışarıya akın ediyorlar. Böyle olunca biz de gece saat 24.00’e kadar satışlara devam ediyoruz. Geçen sene böyle değildi. Bu sene dondurma satışları da arttı. Yoruluyoruz, ama işlerimizin güzel olması bizi mutlu ediyor. Kışın çok istirahat ettiğimiz için bu bizim için pek problem olmuyor. Şu an klasikler haricinde karadut gibi ekşili dondurmalar tercih ediliyor. Limon, vişne, böğürtlen ve frambuaz çok satılıyor” dedi.