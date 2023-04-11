Of Belediyesi’nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile başlattığı ’Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ kapsamında ilk kazma vuruldu.

Of Belediyesi ve TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan Sulaklı Mahallesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin inşaat çalışmalarına başlandı. Sulaklı Mahallesi’nin; Cumhuriyet, Yalı ve Orta sokakların büyük bir bölümünü içerisine alan proje kapsamında; 94 adet işyeri, 27 adet ofis inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi yapılacak. Proje kapsamında 5 bin 571 metrekare otopark, 2 bin 322 metrekare zemin, 2 bin 552 metrekare birinci kat olmak üzere toplam 10 bin 445 metrekare alan vatandaşların hizmetine sunulacak.

TOKİ’nin yüklenici firmaya yer tesliminin ardından başlayan hafriyat çalışmalarını yerinde inceleyen Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "Bu süreci, vatandaş odaklı anlayışla, karşılıklı güven ilişkisine dayalı bir model ile başlattık ve öyle devam ediyoruz. Proje, hem Of’a değer katacak hem de bölge halkının yaşam kalitesini yükseltecek. Bugün, Of’un en eski yerleşim birimlerinden olan Sulaklı Mahallemizde hayata geçirilecek olan kentsel dönüşüm ve gelişim projemizle birlikte bu bölgede yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Risk taşıyan binaların yıkımıyla başlayan ve sonra da modern bir yapılaşmayla taçlandıracağımız Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ile birlikte Of’un merkezinin kentsel estetiğine de yeni bir çehre kazandırmış olacağız. Of’un uzun yıllardır hayalini kurduğu projenin bir buçuk yıl içerisinde tamamlanmasını planlıyoruz" dedi.