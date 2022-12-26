TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Ofspor’un gecesine spor, siyaset ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Açık artırmaya çıkarılan forma ise 100 bin TL’ye alıcı buldu.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Ofspor’un gecesine spor, siyaset ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Açık artırmaya çıkarılan forma ise 100 bin TL’ye alıcı buldu.

Olcay Saral’ın başkanlığını yaptığı Ofspor için düzenlenen gece, spor, iş dünyası ve cemiyet hayatını bir araya getirdi. Ofspor Başkanı Olcay Saral’ın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda Yeni Gazino’nun sahibi Trabzonlu iş insanı Ahmet Şentürk mekanı Ofspor için bedelsiz hizmete açtı. Osman Saral, Ömer Saral gibi iş dünyasından isimlerin yanı sıra Quality of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci ve seçkin davetliler katıldı.

Ofspor forması Adana’ya gitti!

Ünlü sanatçı Serkan Kaya’nın sahne aldığı gecede konuklar doyasıya eğlenirken, açık artırmaya çıkarılan Ofspor forması da 100 bin TL’ye alıcı buldu. Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Galatasaray deplasmanında boy gösteren ve 18. dakikada Miraç Türkyılmaz’ın attığı golle 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Ofspor, buna karşın ortaya koyduğu futbolla alkış almıştı. Galatasaray’a şık bir gol atan Miraç Türkyılmaz’ın bu maçta giydiği forma, Adana FK 1954 Kulübü Başkanı Menderes Kutlu tarafından 100 bin TL bedelle satın alındı. Gecenin sonunda konuklar hatıra fotoğrafı çektirdiler.