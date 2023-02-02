Zonguldaklı iş adamı İsmail Ofluoğlu, rödevans işletmecilerinin sorunlarını ortadan kaldıracak ve kente büyük katkı sağlayacak olan projeyi açıkladı. Rödevanslı sahalarda çalışacak olan işçi sayısının 6 binin üzerine çıkacağını ifade eden Ofluoğlu, şehir ekonomisine olan katkının 1 milyar liranın üstüne çıkması, sanat sal, kültürel ve sportif faaliyetler için yıllık 40 milyon liralık bir fon oluşacağını belirtti.

Zonguldaklı iş adamı İsmail Ofluoğlu, rödevans işletmecilerinin sorunlarını ortadan kaldıracak ve kente büyük katkı sağlayacak olan projeyi açıkladı. Rödevanslı sahalarda çalışacak olan işçi sayısının 6 binin üzerine çıkacağını ifade eden Ofluoğlu, şehir ekonomisine olan katkının 1 milyar liranın üstüne çıkması, sanat sal, kültürel ve sportif faaliyetler için yıllık 40 milyon liralık bir fon oluşacağını belirtti.

İthal kömüre olan teşvik nedeniyle dev şirketlerin yıllık 20 milyon tona yakın kömür ihtiyacına rağmen yerli kömürü kullanmaması üzerine rödevans işletmecileri ortaya çıkan sorunu dile aktardı. Soruna öncülük yaparak kamuoyunda geniş yankı uyandıran iş adamı İsmail Ofluoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’a da dosya halinde sunduğu projeyi açıkladı.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte Zonguldak’ın ithal kömür merkezi olmaktan çıkacağının altını çizen Ofluoğlu, dış ve iç kaynaklı problemler ile çözüm önerilerine dikkat çekti.

“Dilde birlik, fikirde birlik düsturu ile hareket edersek sorunların üstesinden geliriz”

Sorunların çözümü için tüm paydaşların katılımıyla devlet aklı ile sorunların üstesinden gelinebileceğine vurgu yapan Ofluoğlu, şehrin ekonomisini adeta şahlandıracak projenin detaylarını anlattı.

Sektör temsilcilerinin empati kültürünü geliştirmesi ve rödevanslı saha sahiplerinin de şehre tam anlamı ile yüzünü dönmesi gerektiğini belirten Ofluoğlu, Geçmişte yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve bundan sonra ki süreci daha sağlıklı yürütebilmek adına, İl Özel İdaresi veya Zonguldak Belediyesi şirketleri üzerinden büyük şirketlere resmî yollar ile kömür verilmesini sağlanabileceğini açıkladı. Ofluoğlu, böylelikle büyük şirketlerinde birden fazla işletmeci ile diyalog içinde kalmak durumundan kurtarmak ve tüm rödevanslı sahalardaki işletmelerin pazar sorununu adil bir şekilde ortadan kaldırılabileceğinin altını çizdi. Denetim süreçlerinin ise yine İl Özel İdaresi veya Zonguldak Belediyesi Şirketi tarafından yapılmasını sağlayarak kalite ve güven sorununu ortadan kaldırılacağını ifade eden Ofluoğlu, bu kontrollerden doğacak olan maliyetleri karşılamak için rödevanslı saha işletmecileri tarafından katkı payı ödemek sureti ile bu giderleri ortadan kaldırılabileceğini sözlerine ekledi.

Ofluoğlu şöyle devam etti:

“Devletimizin yeraltı işletmelerine yönelik açıklamış olduğu ikinci asgari ücretin birini devlet karşılayacak sözlerine rağmen şu anda verilen teşvik ise bir asgari ücretin yüzde 30’unu karşılamaktadır. Bu teşvikin acilen bir asgari ücrete tamamlanması gerekmektedir. EPDK’nın linyit işletmeciliği baz alarak uygulamış olduğu hatalı uygulamanın ortadan kaldırılması ve taşkömürü üretim maliyetlerinin gözden geçirilerek teşvik oranlarını yeniden belirlenmelidir. Ton başı üretim için ödemiş olduğumuz ve işletmelerimizin belini büken rödevans bedelinin 50 TL gibi bir ücret ile sabitlenmesi veya bizler de ruhsat sahibi konumuna ge tirilmeliyiz. Ya da başka bir alternatif olarak rödevans bedelinin şartlı düşürülme teşviki sunulmasıdır. Belirli bir istihdam taahhüdü karşılığında rödevans bedelleri kademeli olarak düşürülmelidir.”

Rödevanslı sahaların yıllık kömür üretimi miktarının yaklaşık 1 milyon tondan 2 milyon tona çıkacağını anlatan Ofluoğlu, sorunların çözümü halinde şehir ve ülke ekonomisine sağlanacak katkıları da şöyle sıraladı:

“Şu an itibari ile rödevanslı sahalar eli ile üretilen yıllık kömür üretimi miktarı yaklaşık 1 milyon ton iken bu düzenlemeler sonrası yaklaşık olarak iki katına çıkması sağlanarak yıllık üretim miktarımız yaklaşık 2 milyon ton olacak. Şehrimiz ithal kömürün merkezi olmaktan kısmen çıkacak. Devletimizin enerjide dışa olan bağı mlılığı kısmen ortadan kalkmış olacak. Yaklaşık 3 bin kişi işsizlikle karşı karşıya kalmaktan kurtulacak ve sağlanan teşvikler sayesinde yaklaşık 3 bin kişi daha istihdam edilmiş olacak. Kurulan rödevanslı işletmeciler birliği vasıtası ile kömür alıcı ve satıcılarından ton başı 10 TL gibi bir katkı ücreti alınarak şehrin sosyo-ekonomik kalkınması için bir fon oluşturabilmiş olacaktır. Bu fonda toplanan gelirler Şehrimizin gözbebeği konumda olan Zonguldakspor’umuz başta olmak üzere, diğer spor kulüpleri, sanat sal dernekler, kültür, sanat, turizm ve festival etkinlikler, yerel medya ve Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın ihtiyaç sahibi bireylere destek olarak kullanılması sağlanacaktır. Şu an itibari ile yıllık 600 milyon TL civarında şehir ekonomisine katkı sunulmakta iken bu rakam 1 milyar TL’nin de üstüne çıkacak. Artan istihdam ve üretim miktarı ile 2 milyon ton kömürden oluşturulacak olan 40 milyon TL bir aktarım sağlanarak spordan sanata, kültürden turizme, ihtiyaç sahibi yoksul bireylerden şehrin gözü kulağı dili olan ve ekonomik zorluklar karşısında ayakta kalma mücadelesi veren yerel medyamızın değerli temsilcilerine varana kadar bu fondan destek sağlanmış olacak. Son yaşamış olduğumuz süreç göstermiştir ki bağı msız bir medya Zonguldak’ın ve ülkenin tüm dinamiklerini ayağa kaldırmaktadır. Medyanın desteği olmadan vermiş olduğumuz mücadele karanlıkta göz kırpmaya benzemektedir. Gözünüzü kırpıyorsunuz ama kimse görmüyor. Basına sağlanacak olan fon ile işçi alımlarımız-ürün ve hizmet alımlarımız-kutlama ve taziye mesajlarımız yayınlanarak ürün ve hizmet alımlarımızdan toplumun büyük bir çoğu nluğu haberdar olmuş olacak ve bu da tüm topluma fayda sağlayacaktır.”