Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ofis Yer Altı Çarşısı’nın girişlerini yenileme çalışmalarını tamamladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, uzun yıllardır görüntü kirliliğine yol açan Ofis Yer Altı Çarşısı’nın girişinde bakım ve onarım çalışması yaptı.

Ekipler, çarşı girişinde kırılan, dökülen ve bozulan mermerlerin söküm işlerini yaparak tadilat çalışmalarını gerçekleştirdi.

Proje kapsamında 11 girişe ışıklandırmalı tabelalar, duvar, merdiven basamaklar, mermer girişler yapılarak korkuluklar boyandı ve giriş kısımlarının çatıları yenilenerek daha modern bir hale getirildi.