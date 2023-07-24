Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Petlas Türkiye OffRoad Şampiyonası 2. Ayak Dendoff Yarışı adrenalinle sona erdi.

22 Temmuz Cumartesi günü Denizli’de Merkezefendi ev sahipliğinde başlayan Petlas Türkiye OffRoad Şampiyonası 2. Ayak Dendoff Yarışı, heyecan dolu finallerle sona erdi. Çakmak Mahallesi’ndeki Offroad Pisti’nde gerçekleşen yarışların startını ise Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan verdi. Startın verilmesiyle birlikte Offroad pilotları en iyi dereceyi yapmak için büyük bir mücadele sergiledi.

Yarışların ilk gününde 32 OffRoad pilotu, 15 kilometrelik parkuru 3 kez turlarken yarışların ikinci gününde ise sporcular 6 kilometrelik Seyirci Etabı’nı 3 kez geçerek yarışları tamamladı. Genel Klasman’da, İsmail Ayhan-Arda Aslan ekibi birinci, Bekir Başkal-Hande Erdoğan ekibi yarışı ikincilik, üçüncülük ise İtalyan yarışçı Gıusebbe Sumone Agazzi-Uğur Gümüş ekibinin oldu. S4 sınıfında Bekir Başkal-Hande Erdoğan, S3 sınıfında Ergün Çirkin-Safiye Kurşun, S2 sınıfında ise Bora Köse-Furkan Akalı ekibi birinci oldu. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara ve takımlara kupaları ve ödülleri Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından verildi.

“Merkezefendimizin adını ulusal boyutta duyurmaya devam ediyoruz”

Merkezefendi’de ulusal ölçekteki yarışlara ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Vatandaşlarımızın şehir hayatının stresinden uzaklaştırmak için heyecan dolu yarışlarımıza Çakmak Mahallemizdeki Offroad Pistimizde yoğun katılım ile startımızı verdik. OffRoad sporcularının adrenalin dolu yarışlarını hep beraber izledik. Merkezefendi’de bizim için geleneksel hale gelen OffRoad’a uzun zamandır ev sahipliği yapıyoruz. Merkezefendimizin adını ulusal boyutta duyurmaya devam ediyoruz. Şehrimizin ve ilçemizin tanıtımı açısından yarışlar büyük önem taşıyor. İki gün boyunca bizi yalnız bırakmayıp, yarışmalarımızı ilgiyle takip eden Denizlili ve Merkezefendili vatandaşlarımıza, Dendoff Spor Kulübüne ve ilimizden yarışma adına emek veren tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.