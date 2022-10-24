Giresun’da memur, öğretmen, esnaf ve işçilerden oluşan Çotanak Off-Road Kulübü üyeleri, sonbahar yayla safarisinde buluştu.

Giresun’da memur, öğretmen, esnaf ve işçilerden oluşan Çotanak Off-Road Kulübü üyeleri, sonbahar yayla safarisinde buluştu.

15 araçlık off road tutkunları Giresun’un Yağlıdere Vadisinden girip yaklaşık 2 bin rakımlı Karaovacık ve Karadoğa yaylalarında iki günlük safari düzenledi. Kamp alanlarında düzenlenen çeşitli yarışmalarla eğlenilirken, üyeler sonbaharın görsel güzelliklerini de yaşadılar.

Kış mevsimi öncesi sonbahar safarisi yaptıklarını belirten Kulüp Başkanı Akın Aras, “Sonbaharın güzel günlerini fırsat bilerek kulüp üyesi arkadaşlarla yayla safarisi yapmak istedi. Yağlıdere Vadisinden girerek Karaovacık, Karadoğa Yaylalarından geçerek engebeli ve zor arazi şartlarında eğlenceli dakikalar yaşayarak Espiye Vadisinden dönüş yaptık. İki günlük bir safari olduğu için yayalada kamp yaptık ve kamp alanında çeşitli yarışmalar düzenleyerek eğlendik. Sonbaharın güzelliklerini de kar yağmadan önce görmüş oldu” dedi.