Düzce’de Off-Road tutkunları, orman yollarında zorlu parkurlara girerek ekstrem turu gerçekleştirdi.

Ekstrem sporlarının uygun şehirlerinden birisi olan Düzce’de Off-Road tutkunları dağlarda doğanın tadını çıkarttı. Beyköy ile Gölyaka arasında bulunan Düzce ormanları içerisinde orman yollarına giren Off-Road tutkunları, zorlu parkurlara girerek yeni yollar açtı. Kış aylarında kar safarisi öncesinde güzergahları kontrol eden offroad tutkunları, yeni yolları büyük araçlar ile açarak, olumsuz durumlarda kullanılabilecek düzeye getirerek alanlarda düzenlemeler yaptı. Offroad turu atarak Düzce dağlarını fetheden sürücüler, keyifli bir gün geçirdi.