Off-road tutkunları, İstanbul ve Bursa’da yaptıkları tırmanışlarla nefes kesti. Başarının pes etmemekten geçtiğini kanıtlayan sporcular, araçlarıyla kimi zaman devrilme tehlikesi yaşarken kimi zaman da iki teker üzerine kalktı.

Türkiye’nin dört bir yanında tırmanmadıkları dağ, geçmedikleri parkur kalmayan Off-Road Türkiye Grubu, son yaptıkları İstanbul ve Bursa’daki faaliyetlerinde inatları ve tırmanışlarıyla pes etmemenin başarıyı getirdiğini kanıtladı. Uludağ’ın eteklerinde ve İstanbul’un Darlık Barajı civarında 12 kişilik arkadaş gurubu, 5 arazi aracıyla izleyenlerin nefesini kesti. İnsanın bile ayakta durmakta zorluk çektiği dere parkuruna tırmanan arazi araçları, izleyenlere büyük heyecan yaşattı.

Bataklık olan parkurdan geçmeye çalışan araçta, başarının pes etmemekten geçtiğini bir kez daha araçla da olsa gösterdi. Defalarca çamura girip çıkan arazi aracı, son denemesinden önce ise ekipteki arkadaşına çarpmaktan son anda kurtuldu. Son denemesinde başaran Selim Ustaoğlu, “İşin sonunda mutlaka doğa kazanır diye düşünülür. Fakat pes etmeyi biz sporcularda hiçbir zaman düşünmeyiz. Gerekirse 10 sefer deneriz. Ama yine de geçeriz. Arabalarımızı da hem dayanıklı hem de kabiliyetli olmaları için hazırlıyoruz. Kısacası pes etmek yok” dedi.