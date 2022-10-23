Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Macera Off-road Oyunları, 48 ilden ve 4 ülkeden sporcuların katılımı ile başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Macera Off-road Oyunları, 48 ilden ve 4 ülkeden sporcuların katılımı ile başladı.

Macera Off-road Oyunları, Macera Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Başkanı Lokman Toptaş’ın start vermesiyle başladı. Sporcular 1700 metrelik zorlu parkurda kıyasıya mücadele verdi. Zaman zaman parkurda arızalanan araçlar oldu.

Macera Doğa Sporları ve Off-road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, “Bu yıl 3’üncüsünü düzenlemiş olduğumuz Erzurum Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Macera Off-road Oyunları’na yaklaşık 48 il, 4 ülkeden ciddi bir katılım var. Ve şu an alanımızda ciddi bir izleyiciye hakimiz. Güzel bir parkur yaptık, insanlar güzel eğleniyor, etkinliklerimiz güzel gidiyor. Şu anda parkurumuz 1700 metre uzunlukta. Güzel engebeler, çukurlar, tepeler oluşturduk ve sporcularımız Palandöken’in eteklerinde, Palandöken’e karşı yarışıyorlar. Heyecan, adrenalin yüksek şu anda” dedi.