Road Oyunları” heyecan dolu dakikalar yaşattı. Macera tutkunlarının doyasıya izlediği yarışlar 35 farklı şehirden 100 aracın kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Çarşamba’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılı büyük coşku ile kutlanıyor. Çarşamba Belediyesi, bu özel günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aracı ve yerli otomobil TOGG’u Çarşambalıların gösterimine sundu. 104 metrelik Türk Bayrağı altında Fener Alayı Yürüyüşü ve bir Gençlik Konseri de düzenleyen belediye etkinliklerini ara vermeden sürdürüyor. Çarşamba’da 19 Mayıs coşkusu bugün 3. ÇAROFF Off-Road Oyunları ile devam etti.

Macera tutkunları düzenlenen yarışları izlemek için sabahın erken saatlerinde Yeşilırmak Millet Bahçesi’ne akın etti. Büyük çekişmeye sahne olan yarışlar 1200 metrelik engebeli parkurda macera dolu dakikalar yaşattı. Kimi off-road araçları çamura saplanarak, yarışı tamamlayamadı. Kimi araçların yardımına ise iş makinaları yetişti. 35 il ve ilçeden Çarşamba’ya gelen tam donanımlı arazi araçlarının yarışlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çarşamba Off-Road Kulübü Başkanı Kerim Gülaçtı, “Çarşamba Belediyesi’nin önderliğinde üçüncüsünü düzenlediğimiz ÇAR-OFF şenliklerinde yoğun bir kalabalıkla güzel bir yarış geçiriyoruz. 25 ilden 10 ilçeden katılım var. Yaklaşık 100 araç sahamızda yarış halinde kıyasıya mücadele ediyorlar. Bugün adrenalin Çarşamba’da atıyor. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Belediye Başkanımız Halit Doğan’a bizlere destek verdiği için ben ve kulübüm adına teşekkür ederim” dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba’mızda her anlamda yatırımlarımıza, hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız organizasyonlarla ilçemizi tanıtmayı sürdürüyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yıl dönümünü geride bıraktık. Bu özel günümüzü ilçemizde birçok etkinlik düzenleyerek kutladık. Bugün ÇAR-OFF Off-Road yarışlarımızın üçüncüsünü düzenleyerek de bu coşkuyu sürdürüyoruz. Her sene katılım biraz daha artıyor. Yarışmacı ekiplerimiz ve spor tutkunlarımız açısından oldukça yüksek bir katılım var. 1500’e yakın insan diğer illerden buraya geldi. Her yönüyle çok kapsamlı ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.