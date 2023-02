Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gönüllü olarak bölgeye giden Sinop Off-Road Kulübü gönüllüleri, işlevsel araçlarıyla kurtarma ekiplerine yardımcı oldu.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketleri sonrası tüm Türkiye afet bölgesi için seferber oldu. Bölgede yardım araçlarının sevkiyatları ve arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Depremden sonra yaklaşık 50 kişilik üyesiyle afet bölgesine giderek çalışmalara katılan Sinop Off-Road Kulübü gönüllüleri, erzak taşıyan araçların çıkamadığı dağ köylerinde ve ışığın bulunamadığı kurtarma çalışmalarında işlevselliğiyle ekiplere yardımcı oldu.

Sinop Off-Road Kulübü Derneği Başkanı Bülent Cevdet Durdu, ilk gittikleri Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde afet bölgesine gelen malzemelere yardım ettikten sonra arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirtti. Enkaz çalışmalarında 1 adet canlı ve 10’a yakın cansız bedene ulaştıklarını söyleyen Durdu, “Bir kişiyi canlı kurtarabildik, o da 25 yaşında hamile bir kadındı. Zaten bir tane canlı çıkardıktan sonra artık gözünüz hiçbir şey görmüyor. Ondan sonra da AFAD ile beraber çalışmaya başladık, elimizden geleni yapmaya çalıştık” diye konuştu.

“Jeneratörün olmadığı yerde off-road araçlarımız devrede”

Akşam karanlığında aydınlatma sorunu yaşanan bölgelerde off-road araçlarının kolaylık sağladığını kaydeden Durdu, “Zaten her inşaatın önünde jeneratör var, ışığın ve jeneratörün olmadığı yerde off-road araçlarımız devrede. İnşaatın önüne çekiyor, üzerindeki projektörleri ve ön farlarını yakıyoruz. Enkazda bir ses algılandığında herkes susmak zorunda, insandan jeneratöre kadar çıt bile çıkmaması lazım. Bunu yaparken de yine biz devreye giriyoruz. Binanın dört tarafına araçları çekiyoruz, ışıkları yakıp motoru kapatıyoruz ve orada dinleme yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Tüm Türkiye’nin afet bölgesi için seferber olduğunu dile getiren Durdu, “Devletin bütün gücünü orada gördüm ben. Bunu Ayancık selinde de yaşamıştık. Vatandaşlar hiçbir şey gözetmeden geldiler. Burası çok daha farklı, devletin yanı sıra şahıslar da her şeyiyle oradalar. Vatandaşın 10 tane makinesi varsa hepsini sevk etmiş, bir tane kepçesi varsa onunla gelmişler” dedi.

5 gün boyunca birçok çalışmaya katıldıklarını kaydeden Durdu, ihtiyaç olması halinde tekrar gitmeye hazır olduklarını vurguladı. Kendileriyle birlikte tüm illerden off-road ekiplerinin bölgeye geldiğini kaydeden Durdu, afet durumlarında off-road araçlarının işlevselliğiyle birçok zorluğu aşmada öncü olduklarını ifade etti.

“Afetin büyüğü küçüğü yok”

2021 yılında yaşanan Sinop Ayancık sel afetinde de birliğe şahit olduklarını anlatan Durdu, “Ayancık seline de ilk müdahale eden grup yine off-road ekipleriydi, bize de il dışından çok off-road ekibi gelmişti, her köye her dağa gönderdik. Afetin büyüğü küçüğü yok, afet her şekilde afettir. Biz küçüğünde de aynıyız, büyüğünde de aynıyız. Mesela Ayancık’taki afete 300 tane cip geldi, orası için çoktu ama geldiler. Kahramanmaraş’a da yaklaşık bin tane cip, 5 bin tane adamla gitmişizdir. Çünkü Türkiye’nin her bir tarafından geldiler” dedi.

Normal zamanda trafikte birçok sıkıntıyla karşılaştıklarının da altını çizen Sinop Off-Road Kulübü Derneği Başkanı Durdu, “Bizim kendi camiamız, büyük lastikli, projektörlü, trafikte gezmemize müsaade ettirilmeyen araçlar orada neler yaptı anlatılmaz, yaşamanız lazım” ifadelerini kullandı.