Bunlar da ilginizi çekebilir

Cenaze törenine Karakaş’ın yakınlarının yanı sıra Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Of İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Burak Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon Elbistan’da 2 bin konteynerlik adeta bir kent kuruyor

Trabzon Elbistan’da 2 bin konteynerlik adeta bir kent kuruyor

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.