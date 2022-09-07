OEDAŞ, Uşak’ta hayatına dokunduğu yaklaşık 375 bin insana güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için 2022 yılı yatırımlarına başladı. Bu yıl Uşak’a toplam 267 milyon TL’lik yatırım gerçekleştireceklerini açıklayan OEDAŞ Uşak İl Müdürü Ayhan Turan, “Uşak’ın geleceğin akıllı şebekelerine sahip, modern ve kaynaklarını verimli kullanan bir şehir olarak, Türkiye’nin akıllı sistemler yolculuğunda ön sıralarda yer almasını hedefliyoruz. Son yatırımla birlikte 2017 yılından itibaren Uşak’a gerçekleştirdiğimiz yatırım miktarı 1,1 milyar TL oldu. Bu yatırımlar ile sürekli ve sürdürülebilir enerji arzı performansında yüzde 50 artış sağladık” dedi.

OEDAŞ, Uşak’ta hayatına dokunduğu yaklaşık 375 bin insana güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için 2022 yılı yatırımlarına başladı. Bu yıl Uşak’a toplam 267 milyon TL’lik yatırım gerçekleştireceklerini açıklayan OEDAŞ Uşak İl Müdürü Ayhan Turan, “Uşak’ın geleceğin akıllı şebekelerine sahip, modern ve kaynaklarını verimli kullanan bir şehir olarak, Türkiye’nin akıllı sistemler yolculuğunda ön sıralarda yer almasını hedefliyoruz. Son yatırımla birlikte 2017 yılından itibaren Uşak’a gerçekleştirdiğimiz yatırım miktarı 1,1 milyar TL oldu. Bu yatırımlar ile sürekli ve sürdürülebilir enerji arzı performansında yüzde 50 artış sağladık” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 2022 yılı yatırımlarına başladı. Şirket bu yıl Uşak’a 267 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek. Bu yatırımla birlikte OEDAŞ’ın Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ bünyesinde faaliyet göstermeye başladığı 2017 yılından itibaren Uşak’a gerçekleştirdiği yatırımların toplam tutarı da 1,1 milyar TL oldu.

Yatırım süresince 200 kişiye dolaylı istihdam sağlanacak

Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen yatırımlar çerçevesinde 51 adet yeni trafo ve bin 123 adet yeni aydınlatma direği tesis edilecek. Bu çalışmalar için 191 km kazı çalışması yapılacak. Yatırımlarla birlikte 200 kişiye de dolaylı istihdam sağlanacak.

“Geleceğin şebekeleriyle Türkiye’nin akıllı sistemler yolculuğunda yer alacağız”

Yatırım çalışmaları hakkında bilgi veren OEDAŞ Uşak İl Müdürü Ayhan Turan, “‘Bizim enerjimiz başkadır’ diyerek hayata geçirdiğimiz çalışmalar çerçevesinde Uşak’ın geleceğin akıllı şebekelerine sahip, modern ve kaynaklarını verimli kullanan bir şehir olmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu sayede aynı zamanda Türkiye’nin akıllı sistemler yolculuğunda Uşak’ın da ön sıralarda yer almasına katkı sunacağız. Bu yıl Uşak’a 267 milyon TL’lik yatırım yapıyoruz. Şehrimizde hayatına dokunduğumuz yaklaşık 375 bin insana güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Yeni yatırımların yanı sıra alçak ve orta gerilim elektrik dağıtım hatları, dağıtım trafosu ve aydınlatma armatürlerinin bakımlarını da yaptıklarını hatırlatan Turan, yıl sonuna kadar plansız elektrik kesintilerini yüzde 20 oranında azaltmayı hedeflediklerini ifade etti. Böylece 2017’den itibaren yapılan yatırımlar neticesinde sürekli ve sürdürülebilir enerji arzı performansındaki artış oranı yüzde 50 olacak.

Turan ayrıca 7 gün 24 saat hizmet veren ‘ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi, ‘OEDAŞ 186’ mobil uygulaması, tüketici hizmet merkezleri, internet sitesi ve e-posta aracılığıyla tüm vatandaşların kendileriyle iletişime geçebileceğini belirtti.