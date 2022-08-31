Bu yıl Eskişehir’e toplam 364 milyon TL’lik yatırım gerçekleştireceklerini açıklayan OEDAŞ Eskişehir İl Müdürü İbrahim Tozan, “Son yatırımla birlikte 2017 yılından itibaren Eskişehir’e gerçekleştirdiğimiz yatırım miktarı 1,8 milyar TL’yi geçti” dedi.

Bu yıl Eskişehir’e toplam 364 milyon TL’lik yatırım gerçekleştireceklerini açıklayan OEDAŞ Eskişehir İl Müdürü İbrahim Tozan, “Son yatırımla birlikte 2017 yılından itibaren Eskişehir’e gerçekleştirdiğimiz yatırım miktarı 1,8 milyar TL’yi geçti” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Eskişehir’de hayatına dokunduğu yaklaşık 900 bin insana güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için 2022 yılı yatırımlarına başladı. Şirket bu yıl Eskişehir’e 364 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek. Bu yatırımla birlikte OEDAŞ’ın Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ bünyesinde faaliyet göstermeye başladığı 2017 yılından itibaren Eskişehir’e gerçekleştirdiği yatırımların toplam tutarı da 1,8 milyar TL’yi geçecek.

Yatırım süresince 400 kişiye dolaylı istihdam sağlanacak

Yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenen yatırımlar doğrultusunda 164 kilometre enerji nakil hattı, 52 adet yeni trafo ve bin 158 adet yeni aydınlatma direği tesis edilecek. Bu çalışmalar için 143 kilometre kazı çalışması yapılacak. Yatırımlar doğrultusunda 400 kişiye de dolaylı istihdam sağlanacak.

“Eskişehir’in akıllı sistemler yolculuğunda ön sıralarda yer almasını istiyoruz”

Yatırım çalışmaları hakkında bilgi veren OEDAŞ Eskişehir İl Müdürü İbrahim Tozan, “Eskişehir’de hayatına dokunduğumuz yaklaşık 900 bin insana güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu yıl Eskişehir’e 364 milyon TL’lik yatırım yapacağız. ‘Bizim enerjimiz başkadır’ diyerek hayata geçirdiğimiz çalışmalar doğrultusunda Eskişehir’in geleceğin akıllı şebekelerine sahip, modern ve kaynaklarını verimli kullanan bir şehir olmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin akıllı sistemler yolculuğunda Eskişehir’in de ön sıralarda yer alması hedefiyle önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.

“Plansız elektrik kesintilerini yüzde 20 oranında azaltmayı hedefliyoruz”

Yeni yatırımların yanı sıra alçak ve orta gerilim elektrik dağıtım hatları, dağıtım trafosu ve aydınlatma armatürlerinin bakımlarını da yaptıklarını hatırlatan Tozan, yılsonuna kadar plansız elektrik kesintilerini yüzde 20 oranında azaltmayı hedeflediklerini ifade etti. Böylece 2017’den itibaren yapılan yatırımlar neticesinde sürekli ve sürdürülebilir enerji arzı performansındaki artış oranı yüzde 50 olacak.

Tozan ayrıca 7 gün 24 saat hizmet veren ‘ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi, ‘OEDAŞ 186’ mobil uygulaması, tüketici hizmet merkezleri, internet sitesi ve e-posta aracılığıyla tüm vatandaşların kendileriyle iletişime geçebileceğini belirtti.