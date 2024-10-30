Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ’ın bünyesindeki Ar-Ge departmanı, 4’ü AB, 1’i TÜBİTAK destekli, 43’ü EPDK onaylı olmak üzere toplam 48 projeden 26’sını tamamlarken 22’si üzerinde aktif olarak çalışıyor. Ocak 2024 döneminde EPDK’dan en çok proje kabulü alan elektrik dağıtım şirketlerinden biri olduklarını söyleyen OEDAŞ Ar-Ge Grup Müdürü Ural Halaçoğlu, sektörün ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler üretme hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta yaklaşık 3 milyon kişinin hayatına dokunan elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), yenilenebilir enerji kaynaklarından akıllı şebekelere uzanan birçok alanda Ar-Ge projesi yürütüyor. 4’ü Horizon 2020 AB Projesi, 1’i ERA-NET SES TÜBİTAK ve 43’ü EPDK onaylı olmak üzere toplam 48 projeden 26’sını tamamlayan, 22 aktif proje üzerinde ise çalışmalarını sürdüren OEDAŞ’ın bu alandaki faaliyetlerini Ar-Ge Grup Müdürü Ural Halaçoğlu anlattı.

“Ülkemizin enerji alanındaki hedeflerine ulaşmasına katkı sağlıyoruz”

7 kişiden oluşan OEDAŞ Ar-Ge departmanının sektörün ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretme hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Halaçoğlu, “Ar-Ge departmanı olarak, ana faaliyet alanımızdaki çalışmaları da destekleyecek şekilde yenilenebilir enerji kaynakları, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları, mikro şebeke ve depolama sistemleri, nesnelerin interneti, bilgi ve haberleşme teknolojileri, yapay zekâ, büyük veri ve siber güvenlik alanlarında çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu sayede bir yandan tüketicilerimize güvenli ve sürdürülebilir enerji sunarken diğer taraftan da ülkemizin enerji alanındaki hedeflerine ulaşmasına katkı sağlıyoruz.” dedi.

“20’nin üzerindeki ülkeden şirketlerle iş birliği yaptık”

Halaçoğlu şöyle devam etti;

“Bugüne kadar içinde yer aldığımız uluslararası projelerde 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren çok sayıda firma ile iş birliği yaptık. AB projelerinde ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. EPDK tarafından da desteklenen diğer projelerimizde ise ilklere imza atıyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz, uluslararası ödüllü Radyo Frekans Emisyonları ile Kısmi Deşarj Tespiti projemiz ülkemizde bir ilk olmasının yanı sıra dünyada da sayılı örneklerden. Yüzde 100 yerli bir Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürdüğümüz ŞİMŞEK isimli projemiz ise yerli yazılım konusunda önemli bir yerde konumlanıyor. Ayrıca Ocak 2024 döneminde EPDK’ya yaptığımız proje başvurularında altı proje kabulü alarak, ülkemiz genelindeki 21 elektrik dağıtım şirketi arasında en çok proje kabulü alan şirketlerden biri olduk.”

OEDAŞ’ın Ar-Ge projelerinden örnekler

PlaMES: Geleceğin düşük karbonlu piyasasını yaratmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, maliyetlerin minimize edilmesi ve karbon ayak izinin düşürülmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Quanteeflex: Kentsel bölgelerde enerji esnekliğinin ekonomik, teknik ve çevresel değerini ölçmek için çalışmalar yürütülüyor. Yaşayan Laboratuvarlar (Living Labs) yaklaşımı kullanılarak dağıtık enerji kaynakları, talep tarafı yönetimi ve şebeke dinamikleri bütünleşik olarak çalışılıyor.

MASS: Milli Akıllı Sayaç Sistemleri projesi ile akıllı şebeke dönüşümü kapsamında akıllı sayaç sistemlerinin asgari özelliklerinin belirlenerek ülke geneli uygulama birlikteliğinin sağlanması amaçlanıyor.