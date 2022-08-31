OEDAŞ, Bilecik’te hayatına dokunduğu yaklaşık 230 bin insana güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için 2022 yılı yatırımlarına başladı. Bu yıl Bilecik’e toplam 256 milyon TL’lik yatırım gerçekleştireceklerini açıklayan OEDAŞ Bilecik İl Müdürü Kadir Aykut, “Bilecik’in geleceğin akıllı şebekelerine sahip, kaynaklarını verimli kullanan bir şehir olmasına katkı sunmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Son yatırımla birlikte 2017 yılından itibaren Bilecik’e gerçekleştirdiğimiz yatırım miktarı 741 milyon TL oldu. Bu yatırımlar ile sürekli ve sürdürülebilir enerji arzı performansında yüzde 50 artış sağladık” dedi.

OEDAŞ, Bilecik’te hayatına dokunduğu yaklaşık 230 bin insana güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için 2022 yılı yatırımlarına başladı. Bu yıl Bilecik’e toplam 256 milyon TL’lik yatırım gerçekleştireceklerini açıklayan OEDAŞ Bilecik İl Müdürü Kadir Aykut, “Bilecik’in geleceğin akıllı şebekelerine sahip, kaynaklarını verimli kullanan bir şehir olmasına katkı sunmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Son yatırımla birlikte 2017 yılından itibaren Bilecik’e gerçekleştirdiğimiz yatırım miktarı 741 milyon TL oldu. Bu yatırımlar ile sürekli ve sürdürülebilir enerji arzı performansında yüzde 50 artış sağladık” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 2022 yılı yatırımlarına başladı. Şirket bu yıl Bilecik’e 256 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek. Bu yatırımla birlikte OEDAŞ’ın Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ bünyesinde faaliyet göstermeye başladığı 2017 yılından itibaren Bilecik’e gerçekleştirdiği yatırımların toplam tutarı da 741 milyon TL’ye ulaşacak.

Yatırım süresince 300 kişiye dolaylı istihdam sağlanacak

Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen yatırımlar çerçevesinde 160 kilometre enerji nakil hattı, 74 adet yeni trafo ve 766 adet yeni aydınlatma direği tesis edilecek. Bu çalışmalar için 115 km kazı çalışması yapılacak. Yatırımlarla 300 kişiye de dolaylı istihdam sağlanacak.

Kadir Aykut: “Bilecik’in kaynaklarını verimli kullanan bir şehir olmasını istiyoruz”

Yatırım çalışmaları hakkında bilgi veren OEDAŞ Bilecik İl Müdürü Kadir Aykut, “‘Bizim enerjimiz başkadır’ diyerek hayata geçirdiğimiz çalışmalar çerçevesinde Bilecik’in geleceğin akıllı şebekelerine sahip, modern ve kaynaklarını verimli kullanan bir şehir olmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin akıllı sistemler yolculuğunda Bilecik’in de ön sıralarda yer alması hedefiyle önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu yıl Bilecik’e 256 milyon TL’lik yatırım yapacağız. Bilecik’te hayatına dokunduğumuz yaklaşık 230 bin insana güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Yeni yatırımların yanı sıra alçak ve orta gerilim elektrik dağıtım hatları, dağıtım trafosu ve aydınlatma armatürlerinin bakımlarını da yaptıklarını hatırlatan Aykut, yıl sonuna kadar plansız elektrik kesintilerini yüzde 20 oranında azaltmayı hedeflediklerini ifade etti. Böylece 2017’den itibaren yapılan yatırımlar neticesinde sürekli ve sürdürülebilir enerji arzı performansındaki artış oranı yüzde 50 olacak. Aykut ayrıca 7 gün 24 saat hizmet veren ‘ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi, ‘OEDAŞ 186’ mobil uygulaması, tüketici hizmet merkezleri, internet sitesi ve e-posta aracılığıyla tüm vatandaşların kendileriyle iletişime geçebileceğini belirtti.