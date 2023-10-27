OEDAŞ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2. Bilim Şenliği’ne katıldı.

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2. Bilim Şenliği’nde hem kullandığı akıllı teknolojiler hem de sosyal sorumluluk projeleri ile yer aldı. Katılımcılardan büyük ilgi gören OEDAŞ’ın standında, üniversite öğrencilerinin iş başvuruları da alındı. Dağıtım hizmetleri konusunda en yeni teknolojik gelişmeleri izleyip sistemlerine uyarladıklarını söyleyen OEDAŞ direktörü Muzaffer Yalçın, “Gençlerimizin enerji sektörüne ve teknolojiye ilgisi, geleceğin düşük karbonlu ve akıllı sistemlerinin inşasında önemli bir rol üstlenecek.” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’taki yaklaşık 3 milyon kişiye güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak için yenilikçi teknolojiler kullanan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), bu alandaki çalışmalarını Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2. Bilim Şenliği’nde tanıttı. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra Bilecik ve çevre şehirlerden de çok sayıda kişinin katıldığı şenlikte OEDAŞ’ın standı büyük ilgi gördü.

“Gençleri desteklemek sürdürülebilir geleceğe yönelik taahhüdümüzün bir parçası”

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, gençlerin enerji sektörüne ve teknolojiye yönelik ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “İklim krizinin etkileri ile birlikte enerji sektörünün dünyanın öncelikli gündemlerinden biri olduğu bu süreçte gençlerin enerjiye olan ilgisi ve teknolojiye olan hakimiyeti, sektördeki inovasyon ve ilerlemenin itici gücü olacak. Onların katkıları hem akıllı sistemlerin hem de temiz enerji kaynaklarının kullanımı konusunda yeni ufuklar açacak. Biz de OEDAŞ olarak gençlerin bu vizyonunu desteklemeyi, şirketimizin sürdürülebilir geleceğe yönelik taahhüdünün bir parçası olarak görüyoruz. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne bu güzel etkinlik ve bilime olan katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

Arıza tespit aracı kullanıldı, dron uçuruldu.

OEDAŞ iki gün süren şenlikte, katılımcılara enerji sektörü hakkında bilgi verdi. Alana getirilen arıza tespit aracı ile sistemin nasıl çalıştığını pratik olarak gösteren OEDAŞ yetkilileri ayrıca bakım, onarım, arıza tespitinde kullandıkları dronu da öğrencilerle birlikte uçurdu. OEDAŞ Bilecik İl Müdürü Hacı Kadir Aykut ise OEDAŞ’ın Ar-Ge projelerini anlattığı bir sunum gerçekleştirdi. Aykut ayrıca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e projeler hakkında bilgi verdi.

Sosyal sorumluluk projeleri katılımcılarla birlikte büyüdü.

Etkinlik kapsamında, OEDAŞ’ın sosyal sorumluluk projeleri hakkında da bilgi verildi. Sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve tedavi ihtiyaçlarının karşılandığı Can Dostlar projesi tanıtılırken, hurda malzemelerden yapılan barınak etkinlik alanına kuruldu; standı ziyaret eden katılımcılara sokak hayvanlarını beslemeleri için mama verildi. OEDAŞ’ın omurilik felçli bireylere destek olmak için ‘Plastik Kapaklar Tekerlekli Sandalyeye Dönüşüyor’ sloganı ile sürdürdüğü kampanya için de standa kapak toplama kutusu yerleştirildi.

Bilim Şenliği’nde OEDAŞ İnsan Kaynakları (İK) Departmanı da yer aldı. İK uzmanları üniversiteli gençlerin kariyer planlamayla ilgili sorularına yanıt verirken, iş başvurusu taleplerini de aldı.