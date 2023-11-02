Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), Geleceğin Dağıtım Şebekeleri için Esnekliğin Sağlanması (FlexiGrid) Projesi Vizyoner Proje Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. OEDAŞ Ar-Ge Müdürü Ural Halaçoğlu, “Geleceğin teknolojilerini geliştirdiğimiz bu projede ülkemizi temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Bu çalışmalarımız Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ve ülkemize armağan olsun” dedi.

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından düzenlenen II. Ar-Ge Eğitimi ve Yaygınlaştırma Çalıştayı’na katıldı. Çalıştay’da, Geleceğin Dağıtım Şebekeleri için Esnekliğin Sağlanması (FlexiGrid) Projesi hakkında bir sunum gerçekleştiren OEDAŞ, yapılan oylama neticesinde ’Vizyoner Proje Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

“Esnek şebeke ve elektrik piyasasına yönelik regülasyonların oluşturulmasına rehberlik ediyoruz”

OEDAŞ Ar-Ge departmanının katıldığı etkinlikte ödülü, Ar-Ge Müdürü Ural Halaçoğlu aldı. Avrupa Birliği Horizon 2020 Çerçeve Programı çerçevesinde desteklenen proje hakkında bilgi veren Halaçoğlu, “Geleceğin dağıtım şebekelerine esneklik kazandırma hedefiyle oluşturulup, 2019 yılında başlatılan ve geçtiğimiz Ağustos ayında tamamlanan projede Bulgaristan, İsveç, İsviçre ve Türkiye olmak üzere dört pilot ülke yer aldı. Biz de bu projede OEDAŞ olarak ülkemizi başarıyla temsil ettik. Eskişehir’deki Tepebaşı Yaşam Köyü’ne kurduğumuz sistem ile araçtan şebekeye enerji transferini odağına alan enerji depolama sistemleri ile bu sistemlere yenilenebilir enerjinin entegrasyonu üzerine çalıştık. Elektrikli araçlar dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor. Geliştirdiğimiz sistem ile araçların şebeke için sanal güç santrali gibi kullanılması ve depolanan elektriğin şebekeye aktarılması mümkün olabilecek. EPDK tarafından da desteklenen bu proje ile geleceğin akıllı sistemlerinin kurulmasına katkı sağlarken bu alandaki regülasyonların oluşturulmasına da rehberlik ettik. Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyduğumuz projemiz, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ve ülkemize armağan olsun” dedi.

“4 tanesi AB destekli toplam 33 proje üzerinde çalışıyoruz”

OEDAŞ Ar-Ge departmanının 21’i aktif, 33 proje üzerinde çalıştığını ve bu projelerden dördünün AB destekli projeler olduğunu söyleyen Halaçoğlu, yenilenebilir enerji kaynakları, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları, mikro şebeke ve depolama sistemleri, IoT, bilgi ve haberleşme teknolojileri, yapay zekâ, büyük veri ve siber güvenlik üzerinde çalıştıklarını belirtti.