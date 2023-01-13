OEDAŞ’ın enerji nakil hatlarındaki arızaları hızlı tespit etmek ve zorlu saha koşullarındaki önleyici bakım hizmetlerini yerine getirmek için aldığı dronları kullanmak üzere 20 OEDAŞ çalışanı lisanslı pilot sertifikası aldı.

OEDAŞ’ın enerji nakil hatlarındaki arızaları hızlı tespit etmek ve zorlu saha koşullarındaki önleyici bakım hizmetlerini yerine getirmek için aldığı dronları kullanmak üzere 20 OEDAŞ çalışanı lisanslı pilot sertifikası aldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün lisanslı eğitim kurumları olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezlerinde verilen kursları başarıyla tamamlayan çalışanlar, aldıkları eğitim sayesinde dronları etkin şekilde kullanabilecek.

Faaliyet gösterdiği illerde güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlama hedefiyle insan kaynağına ve teknolojiye yatırım yapan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), arıza tespiti ve önleyici bakım hizmetlerinde dron kullanımına yönelik olarak çalışanlarının “İHA-1 Ticari Sınıf Pilot Sertifikası” almasını sağladı. Sivil Havacılık ve Genel Müdürlüğü’nün lisanslı eğitim kurumlarından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi’nde aldıkları eğitimin ardından sınavlarını da başarıyla geçen 20 OEDAŞ çalışanı sertifikalarını aldı.

Çalışanlar eğitimle “İHA-1 Ticari Sınıf Pilot Sertifikası”nın yanı sıra “Havadan Görüntüleme Teknikleri Sertifikası”, “İnsansız Hava Aracı Bakım Onarım Pilot Sertifikası”, “İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Sertifikası” ve “Radyo ve Haberleşme Eğitim Sertifikası” almaya da hak kazandı.

Muzaffer Yalçın “50 bin kilometrekarelik alana kaliteli hizmet götürmeye odaklanıyoruz”

Elektrik dağıtım hizmetlerini beş ilde, yaklaşık 50 bin kilometrekarelik bir alanda sürdürdüklerini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Şehir merkezlerimizden engebeli arazilere kadar faaliyet bölgemizdeki 50 bin kilometrekarede her bir noktaya kaliteli hizmet götürmeye odaklanıyor, bunun için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda her ilimiz için bir adet olmak üzere envanterimize toplam beş dron katmıştık. Bu dronlar ile birlikte nakil hatlarındaki arızaları daha hızlı tespit ederken elde ettiğimiz yüksek kalitede görüntüleri önleyici bakım hizmetlerimizde de kullanıyoruz. Ticari pilot sertifikası alan arkadaşlarımızı sertifika sınavlarında göstermiş oldukları başarıdan dolayı kutluyorum” dedi.