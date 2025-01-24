Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) dağıtım sektöründe kullanılan yazılımların yerlileştirilmesi hedefini üç Ar-Ge projesiyle destekliyor.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), sektörün ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretme hedefiyle Ar-Ge faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor. Halihazırda 19 aktif proje üzerinde çalışmalarını sürdüren Ar-Ge departmanı, bu projelerden üçü ile dağıtım sektöründe kullanılan yabancı yazılımları yerlileştirmeyi hedefliyor. OEDAŞ Ar-Ge Grup Müdürü Ural Halaçoğlu, Şirketin yerli yazılım hamlesini anlatarak geliştirmeye devam ettikleri ‘Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sistemi’, ‘E-KEYS Entegre Kesinti Yönetim Sistemi’ ve ‘ŞİMŞEK Coğrafi Bilgi Sistemleri’ isimli projelerinin, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlamaya yönelik stratejik adımlar olduğunu belirtti.

“Sürdürülebilir teknolojik dönüşüme odaklanıyoruz”

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) özellikle son yıllarda yabancı kökenli yazılımların yerlileştirilmesi alanındaki hedefleriyle birlikte sektör genelinde farkındalığın arttığını ve büyük bir dönüşüm yaşandığını söyleyen Halaçoğlu, “EPDK, sektörde kullanılan tüm yazılımları detaylı bir şekilde analiz ederek dağıtım şirketlerine bu alanda yerlileştirme projeleri geliştirme çağrısı yaptı. Biz de OEDAŞ olarak bu doğrultuda yerlileştirme çalışmalarımıza hız verdik. ‘Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sistemi’, ‘E-KEYS Entegre Kesinti Yönetim Sistemi’ ve ‘ŞİMŞEK’ olmak üzere bu alandaki üç stratejik projemiz ile sürdürülebilir teknolojik dönüşüme odaklanırken aynı zamanda ülkemizin teknolojik bağımsızlığına da katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi. Halaçoğlu, Ar-Ge aşamasındaki projeler hayata geçtiği takdirde bunlardan yalnızca OEDAŞ’ın değil, elektrik ve doğal gaz dağıtım sektörlerindeki tüm şirketlerin faydalanabileceğine de dikkat çekti.

Halaçoğlu, OEDAŞ’ın Yerli Yazılım Projeleri’ni şu şekilde aktardı:

OEDAŞ’ın Yerli Yazılım Projeleri

Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sistemi (BTSYS), sektörlerden bağımsız olarak bir kurumun bilgi işleme dayalı tüm süreçlerinin yönetilmesini sağlıyor. Projenin faydalarına bakıldığında, ağ performansı takibi, uygulamaların hızının ve güvenilirliğinin artırılması, ağ, sistem, yazılım ve personel varlıkları takibi gibi pek çok alanda kullanılıyor. OEDAŞ bu proje ile sektördeki şirketlerinin ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri kaynaklarından maksimum faydanın sağlanmasını amaçlıyor. Böylece yabancı yazılımlarla yönetilen sistem yerlileştirilirken aynı zamanda elektrik dağıtım şirketlerinin daha hızlı ve etkin olması sağlanacak.

E-KEYS Entegre Kesinti Yönetim Sistemi (E-KEYS OMS)

E-KEYS OMS, kesinti sürelerini kısaltmak ve elektrik tedarik sürekliliğini sağlamak amacıyla geliştiriliyor. Bu sistem, sahadan gelen verilerle eş zamanlı olarak çalışarak elektrik kesintilerinin kaynağının hızla tespit edilmesini sağlayacak. Sistemin entegre şebeke dönüşüm modülü ise coğrafi bilgi sistemlerinden alınan güncellemeleri kesinti yönetim sistemine yansıtarak müdahale sürecini hızlandıracak. Ayrıca meteorolojik analiz modülü sayesinde olumsuz hava şartlarına karşı önleyici bakım planları yapılabilecek. İş gücü yönetimi modülü ile de hem elektrik dağıtım şirketi personellerinin efektif çalışması hem de mümkün olan en kısa sürede elektriğin verilmesi sağlanacak.

ŞİMŞEK Coğrafi Bilgi Sistemleri (Şimşek CBS)

Enerji sektörü, karmaşık altyapı yönetimi ve verimlilik ihtiyaçları nedeniyle gelişmiş coğrafi bilgi sistemlerine (CBS) ihtiyaç duyuyor. Ancak bu amaçla kullanılan yabancı yazılımlar, yüksek maliyetlerinin yanı sıra sektöre özgü olmadığından ihtiyaçlara tam anlamıyla karşılık veremiyor. ŞİMŞEK CBS, bu zorlukları aşmak, enerji sektörüne özgü çözümler sunmak ve yerli bir CBS ekosistemi oluşturmak amacıyla geliştiriliyor. Proje ile yerel ihtiyaçları tam anlamıyla karşılayan, güvenilir, esnek ve geliştirilebilir bir sistem kurulması hedefleniyor. ŞİMŞEK CBS’nin başarıya ulaşması, Türkiye’nin enerji sektöründe CBS alanında dışa bağımlılıktan kurtulmasına ve sektörde sürdürülebilir bir dijital dönüşüm gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak.