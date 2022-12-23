OEDAŞ, gerçekleştirdiği teknoloji yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, operasyonel teknoloji (OT) ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojisinin siber güvenliğinde küresel lider olan SCADAfence platformunu kullanmaya başladı.

OEDAŞ, gerçekleştirdiği teknoloji yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, operasyonel teknoloji (OT) ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojisinin siber güvenliğinde küresel lider olan SCADAfence platformunu kullanmaya başladı.

Platform, OEDAŞ’ın SCADA merkezine ve hizmet bölgesindeki yüzlerce trafodan veri toplayan 54 trafo merkezine kuruldu. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Türkiye’de elektrik dağıtım sektöründe ilk kez kullanılan SCADAfence ile sistem güvenliğini bir adım daha ileri taşırken, cihazlar arasındaki trafiği izleyip verileri analiz ediyoruz. Bu sayede güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için yaptığımız çalışmaları bir adım daha ileri taşıdık” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 2022 yatırımları çerçevesinde bir yandan şebeke tesis yatırımlarını gerçekleştirirken diğer taraftan da hizmet kalitesini artıran dijitalleşme alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bu çerçevede elektrik dağıtım sektöründe bir ilke daha imza atarak, operasyonel teknoloji (OT) ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojisinin siber güvenliğinde küresel lider olan SCADAfence platformunu kullanmaya başladı. Yatırım çerçevesinde OEDAŞ’ın SCADA (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) merkezi ile birlikte hizmet bölgesinin geneline yayılan yüzlerce trafodan veri toplayan 54 trafo merkezine SCADAfence cihazları kuruldu. Bu cihazlar, sistemin güvenliğini artırmanın yanı sıra merkezden küçük trafolara kadar kullanılan tüm sistemler arasındaki iletişimi artırarak, muhtemel bir arıza durumuna çok daha hızlı bir şekilde müdahale etmeye imkan sağlıyor.

Muzaffer Yalçın: “Güvenliği artırırken arızalara müdahale süremizi kısaltıyoruz”

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, SCADA merkezi ve yeni siber güvenlik sistemi SCADAfence hakkında bilgi verdi. Hizmet bölgelerinde yaklaşık 3 milyon kişinin hayatına dokunduklarını söyleyen Yalçın, “Dünyada ve ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de her geçen dönem artan enerji talebini güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamak için şebeke yatırımlarımızın yanı sıra teknolojik yeterliliğimizi de artırıyoruz. SCADA merkezimiz ile tüm sistemleri uzaktan izleyip, veri depolayabiliyor, şebekemize uzaktan müdahale edebiliyoruz. Tüm bölgeyi kontrol edebildiğimiz bu sistem sayesinde arızalara müdahale süremizi de büyük ölçüde düşürdük. Bu platform, uzaktan erişim ile OT ve IoT cihaz güvenliğini üst seviyeye taşıyor. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planları çerçevesinde enerji sektöründe de çeşitli çalışmaların yapıldığı bir dönemde sektörümüzde bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.