Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla hizmet verdiği beş şehirde muhtar derneklerini ziyaret etti.

OEDAŞ İl Müdürleri, yöneticiler ve çalışanların eşlik ettiği buluşmalara muhtar derneklerinin başkanları, yöneticileri ile birlikte farklı mahallelerin muhtarları da katıldı. Ziyaretlerde OEDAŞ’ın yatırımları, bakım-onarım çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verildi, muhtarlar ile fikir alışverişinde bulunuldu. Beş şehirde yaklaşık üç bin muhtarın olduğunu söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Yaptığımız tüm çalışmalarda bizlere destek olan, iş birliği yapan, tüketicilerimize hızlı ve kaliteli hizmet sunmamızda bizlere yardımcı olan muhtarlarımıza teşekkür ediyor, Muhtarlar Günü’nü kutluyoruz.” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla beş ildeki muhtar derneklerini ziyaret etti. İl Müdürleri ile birlikte farklı birimlerden yönetici ve çalışanların da katıldığı ziyaretlerde muhtar dernekleri başkanları, yöneticiler ve farklı mahallelerden muhtarlar ile bir araya gelindi. Muhtarlar Günü’nü kutlayan OEDAŞ yetkilileri, güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlama hedefiyle gerçekleştirdikleri yatırımlar, bakım-onarım çalışmaları ve muhtarlara yönelik hizmetleri hakkında bilgi verdi. Sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürdürülen Can Dostlar sosyal sorumluluk projesi de muhtarlar tarafından ilgiyle dinlendi. OEDAŞ yetkilileri ayrıca muhtarların talep ve önerilerini dinledi, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Muzaffer Yalçın: “Muhtarlarımız ile ortak bir amacımız var”

Hizmet verdikleri beş şehirde yaklaşık üç bin muhtarın olduğunu söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Hafta boyunca Muhtarlar Günü’nü kutlamak için muhtar derneklerimizi ziyaret ettik. Ancak biz bu görüşmeleri yalnızca özel günler ile sınırlı tutmuyoruz. İl Müdürlerimiz, yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sık sık muhtar dernekleri yönetimleriyle bir araya geliyor. Saha çalışanlarımız da bölgelerde yaptıkları çalışmalar esnasında muhtarlarımızı ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinliyor. Tüm muhtarlarımız ile çok iyi iletişimimiz var. Bölgemizdeki vatandaşlara kaliteli hizmet sunabilmek gibi ortak bir amacımızın olması da bu iletişimi daha güçlü kılıyor. Yaptığımız tüm çalışmalarda bizlere destek olan, iş birliği yapan muhtarlarımıza teşekkür ediyor, Muhtarlar Günü’nü kutluyoruz.” dedi.