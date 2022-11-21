OEDAŞ, enerji nakil hatlarındaki arızaları hızlı tespit etmek ve zorlu coğrafyalarda önleyici bakım hizmetleri yapmak için drone kullanmaya başladı. Hizmet verdikleri her şehir için birer drone tedarik ettiklerini ve toplam 20 çalışanın drone kullanma eğitimi aldığını söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Artık yalnızca karadan değil havadan da takipte olacak, hizmet kalitemizi daha da yukarıya taşıyacağız”

OEDAŞ, enerji nakil hatlarındaki arızaları hızlı tespit etmek ve zorlu coğrafyalarda önleyici bakım hizmetleri yapmak için drone kullanmaya başladı. Hizmet verdikleri her şehir için birer drone tedarik ettiklerini ve toplam 20 çalışanın drone kullanma eğitimi aldığını söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Artık yalnızca karadan değil havadan da takipte olacak, hizmet kalitemizi daha da yukarıya taşıyacağız”

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için teknoloji yatırımlarına devam ediyor. Şirket bu çerçevede son olarak envanterine beş drone ekledi. Hizmet bölgesindeki her il için birer drone tedarik eden OEDAŞ’ın toplam 20 çalışanı drone kullanım temel eğitimi ve uygulamalı eğitim programını başarıyla tamamlayarak, sertifikalarını aldı.

Muzaffer Yalçın “Drone’lar sayesinde zorlu coğrafyalardaki arızaları hızla tespit edebileceğiz”

Drone’ların kullanım alanları ve çalışmalarına sağlayacağı katkılar hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “OEDAŞ olarak hizmet kalitemizi ve çalışma verimimizi artırmak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede aldığımız drone’lar ile zorlu koşullarda çalışan saha ekiplerimiz özellikle engebeli arazi, ormanlık alan gibi bölgelerde oluşabilecek arızaları çok daha hızlı tespit ederek, müdahale edebilecek. Bu sayede enerji temini de daha hızlı sürede gerçekleşecek. Ayrıca bölgemizdeki hatlardan yüksek kalitede optik ve termal görüntüler temin edebileceğimiz için önleyici bakım çalışmlalarımızı da artıracağız. Dolayısıyla artık yalnızca karadan değil havadan da takipte olacak, hizmet kalitemizi daha da yukarıya taşıyacağız” dedi.

Drone’lar endüstri standartlarının üzerinde donanıma sahip

OEDAŞ’ın yeni drone’ları yüksek çözünürlüklü, geniş açılı ve termal özellikli kameraları, güçlü aydınlatmaları, havada kalma süreleri ve uzun menzilleri ile endüstri standartlarının üzerinde donanıma sahip. Drone’ların dördü endüstriyel batarya, biri ise şarj imkanının olmadığı alanlarda da kullanılabilmesi için akaryakıt ile çalıştırılıyor.