OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından belirlenen bölgelerde çevre temizliği yaptıklarını belirterek, “Faaliyet alanımız olan elektrik dağıtım hizmetlerinde çevreci yatırımlar yapmakla kalmıyor, fidan dikiminden çevre temizliğine pek çok etkinlik düzenliyor veya bu tür etkinliklerde çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla yer alıyoruz" dedi.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde çevre temizliği yaptı. Etkinliğe, OEDAŞ’ın faaliyet gösterdiği Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak olmak üzere beş ildeki yöneticiler ve gönüllü çalışanlar katıldı.

“Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmayı hedefliyoruz”

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “OEDAŞ olarak daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede de faaliyet alanımız olan elektrik dağıtım hizmetlerinde çevreci yatırımlar yapmakla kalmıyor, fidan dikiminden çevre temizliğine pek çok etkinlik düzenliyor veya bu tür etkinliklerde çalışanlarımızın gönüllü katılımlarıyla yer alıyoruz. Bakanlığımız tarafından düzenlenen Türkiye Çevre Haftası etkinliklerine de temizlik çalışmaları yaparak destek verdik. Hiç kuşkusuz en büyük temennimiz, bu çevre temizliğine gerek olmayan, her zaman temiz kalan bir dünyada yaşamak. Ancak o güne kadar biz bu çalışmalara destek vermeyi sürdüreceğiz.” dedi.

OEDAŞ etkinlik çerçevesinde Afyonkarahisar’da Sinanpaşa Yörükpazarı Mevkii, Bilecik’te Pelitözü Göleti, Eskişehir’de Kocakır Mevkii, Kütahya’da Kütahya Kent Ormanı, Uşak’ta ise Üzeyir Yaylası Mevkii olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından belirlenen alanlarda çevre temizliği çalışmalarına katıldı.