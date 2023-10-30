İlkokul çağından üniversiteye kadar her yaştan çocuk ve gence enerji sektörü hakkında bilgi vermek ve kariyer planlarını oluşturmalarına katkı sağlamak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiren elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti.

Farklı birimlerden mühendislerin katıldığı ziyarette çocuklara, elektrik-elektronik mühendislerinin çalışabileceği sektörler ile mühendislerin dağıtım sektöründeki görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi. Çocuklar da kariyer hedeflerini ve hayallerini paylaşarak, merak ettikleri soruları sordu. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Sektöre ve bu mesleğe ilgisi olan çocukların erken yaşta doğru yönlendirilmesini önemsiyor, bu doğrultuda kendi sektörümüz hakkında onları bilgilendiriyoruz” dedi.

“Çocuklara sektör ve mühendislik mesleği anlatıldı”

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek olan çocuk ve gençlerle bir araya gelerek, kariyer planlamalarına katkı sunuyor. Bu yaklaşımla çeşitli yarışmalar, eğitimler, seminerler düzenleyen OEDAŞ son olarak, Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitesinde yaşayan çocuklara sektörü ve mühendislik mesleğini anlattı. Bilecik Valiliği Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarete OEDAŞ’ın farklı biriminde görev alan mühendisler ile idari birimlerden çalışanlar katıldı.

Ziyarette çocuklara, elektrik-elektronik mühendislerinin çalışabileceği sektörler, mühendislerin elektrik dağıtım sektöründeki görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi. Sunumu ilgiyle dinleyen çocuklar ise hem merak ettikleri soruları sordu hem de kariyer hedeflerini ve hayallerini anlattı.

“Mesleğe ilgisi olan çocukları erken yaşta yönlendirmeyi önemsiyoruz”

Enerji sektörünün dünyanın geleceği için kritik bir rol üstlendiğini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Özellikle iklim krizinin etkileri ile birlikte akıllı sistemler ve temiz enerji giderek daha fazla önem kazanıyor. İşte bu sistemleri geliştirip dünyanın geleceğinde kritik rol üstlenecek, sektöre ve mesleğe ilgisi olan çocuklarımızın erken yaşta doğru yönlendirilmesini önemsiyor, bu doğrultuda kendi sektörümüz hakkında onları bilgilendiriyoruz. Bu çalışmaları kimi zaman ilkokul çağındaki çocuklar için yarışma düzenleyerek, kimi zaman meslek liselerindeki çocuklara eğitimler vererek, kimi zaman da üniversitelerde seminerler düzenleyerek veriyoruz. Bu kez de Çocuk Evleri’nde yaşayan öğrencilerle bir araya geldik. Onlara sektörümüzü tanıtıp, mühendislik mesleği ve sektörümüz hakkında bilgi verdik. Çocuklarımızın zihninde birer ışık yaktığımız için mutluyuz. Bu buluşmaları önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” diye konuştu.