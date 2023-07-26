Ormanlık alan, engebeli arazi gibi zorlu saha koşullarındaki bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterdiği beş ilde dron kullanan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), bu sayede hem arızalara yönelik tespit ve müdahale hızını artırdı hem de daha az araç kullandığı için karbon ayak izini düşürdü. Araçla üç saatte gezilebilecek bir alanı dron ile 15 dakikada görüntüleyebildiklerini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Enerji hatlarını yukarıdan görüntüleyebildiğimiz için en küçük hasarları bile anında tespit edebiliyoruz” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak olmak üzere yaklaşık 50 bin kilometrekarelik alana yayılan beş şehirde elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi OEDAŞ, teknoloji yatırımlarıyla hizmet kalitesini sürekli olarak artırıyor. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl başta engebeli arazi ve ormanlık alanlar olmak üzere zorlu saha koşullarındaki bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirmek üzere dron kullanmaya başlayan OEDAŞ, bu yatırım sayesinde etkili ve verimli sonuçlar elde ediyor.

“Enerji temini süresini kısaltıyoruz”

Dron kullanarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Bölgede hayatına dokunduğumuz yaklaşık 3 milyon kişiye verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmak ve çevresel etkileri gözetmek amacıyla geçtiğimiz kasım ayında dron kullanımına başladık. Dronun sürdürülebilir ve güvenli enerji arzı açısından iki önemli faydası var. Öncelikle en zorlu saha koşullarında bile bölgemizdeki hatların yüksek kaliteli görüntülerini çekebiliyoruz. Bu sayede ufak hasarları da tespit edebiliyor ve önleyici bakım çalışmalarımızı artırabiliyoruz. Bir diğer önemli faydası da engebeli arazi, ormanlık alan gibi bölgelerde oluşan arızaları çok daha hızlı tespit ederek, müdahale edebiliyoruz. Bu da enerji teminini daha kısa sürede gerçekleştirmemize olanak tanıyor” dedi.

“Dronlar karbon ayak izimizi azaltma hedefimize katkı sağlıyor”

Dronlar ile birlikte araç kullanımının da azaldığına dikkat çeken Yalçın şunları söyledi;

Araçla üç saatte gezilebilecek mesafeleri dron ile ortalama 15 dakikada görüntüleyebiliyoruz. Bu durum özellikle engebeli arazilerde büyük avantaj sağlıyor. Öte yandan daha az araç kullanığımız için karbon emisyonlarımızı da düşürüyoruz. Sıfır emisyon hedefi için karbon ayak izi düşürme çalışmaları yürüten bir şirket olarak, bu alandaki iyileştirmelerimize de dron kullanarak önemli bir katkı sağladık”

Yalçın ayrıca her şehirde 4 kişi olmak üzere toplam 20 OEDAŞ çalışanının dron kullanımı için “İHA-1 Ticari Sınıf Pilot Sertifikası” olduğunu sözlerine ekledi.