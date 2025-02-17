Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, Türkiye’de bir ilke imza atarak elektrik şebekelerinde ve aydınlatmalarda yaşanabilecek olası arızaları uydu üzerinden takip edebileceği bir sistem kullanmaya başladı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek elektrik şebekelerinde ve aydınlatmalarda yaşanabilecek olası arızaları uydu üzerinden takip edebileceği bir sistem kullanmaya başladı. Uydu ve uzay teknolojileri şirketi Plan-S iş birliğiyle geliştirilen sistem, GSM çekim gücünün zayıf olduğu bölgelerde kullanılacağı belirtildi.

Uydu ve uzay teknolojileri şirketi Plan-S iş birliğiyle geliştirilen ve pilot uygulama için Afyonkarahisar’da kırsal alanda bir mahallenin seçildiği sistem, GSM çekim gücünün zayıf olduğu bölgelerde kullanılacağı belirtildi. Böylece bu bölgelerdeki tüketicilerin olası arızaları telefonla bildirmesine gerek kalmadan OEDAŞ arızayı görüp gerekli çalışmaları başlatacağı öğrenildi.

Sistemin, olası bir afet durumunda arıza ve kesinti yaşayan bölgelerin çok daha hızlı tespit edilmesini de sağlayacağı aktarıldı. Öte yandan enerji tüketim verileri için her ay yerinde yapılan sayaç okumalar da uydu üzerinden görüleceği için araç kullanımı azaltırken, OEDAŞ sistemi kullandığı her bir nokta için yıllık 1 ton civarında karbon salımının önüne geçeceği bildirildi.

Her bölgede yaklaşık 1 ton daha az karbon salınacak

Uydu üzerinden takip sistemi şebeke ve aydınlatma takibinin yanı sıra bölgenin enerji tüketim verilerinin ölçümü için de kullanılacağı aktarıldı. Yaklaşık 50 bin kilometrekarelik bir alana yayılan beş şehirde hizmet veren OEDAŞ, uydu kullanımı ile ölçümleri uzaktan yaparak fazla araç kullanımının önüne geçerken bu sayede her bir bölge için yıllık 1 ton civarında daha az karbon salımı olacağını açıkladı.

Uydu takibi hizmet bölgesi genelinde yaygınlaştırılacak

Pilot uygulamaya kırsaldaki bir mahalleden başlayan OEDAŞ, hizmet bölgesinde GSM çekim gücü zayıf olan tüm yerleşim alanlarının tespitini yaptı. Ardından proje genişletilerek beş şehri kapsayacağı açıklandı. Öte yandan Plan-S uydularının tüm operasyon süreçleri Türkiye’de gerçekleştiğinden veriler yurt dışına çıkmadan tamamen yerli bir çözüm sunulduğu vurgulandı.

"Uydu teknolojisiyle sürekli takip ve hızlı müdahale sağlayacağız"

Elektrik dağıtım hizmetlerinin altyapı yatırımlarının yanı sıra gelişmiş izleme ve müdahale sistemleriyle de güçlendiğini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Biz de uydu tabanlı izleme teknolojisi sayesinde GSM çekim kalitesinin düşük olduğu bölgelerde çok daha hızlı ve etkin çözümler sunacağız. Tüketicilerimizin bize ulaşmasını beklemeden, olası arızaları anında tespit edip harekete geçeceğiz. Diğer taraftan bu sistem sayesinde olası bir büyük afette iletişim hatlarındaki kesintilerden etkilenmeden, uydu üzerinden sürekli veri akışı alarak arıza ve kesinti yaşanan bölgeleri hızla tespit edebilecek, ekiplerimizi doğru noktalara hızla yönlendirerek afet sonrası müdahale sürecini en verimli şekilde yönetebileceğiz. Ayrıca yine bu sistemle birlikte saha operasyonlarımızı da optimize ederek karbon salımını azaltacak ve çevresel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bu projede bizimle iş birliği yapan ve sürecin her aşamasında uzmanlığını ortaya koyan Plan-S’e teşekkür ederiz. OEDAŞ olarak, köklü tecrübemiz ve inovasyona olan bağlılığımızla sektörde öncü adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

"Elektrik şebekelerindeki arızaları uzaydan tespit ediyoruz"

Plan-S CEO’su Tugay Güzel, uydu teknolojilerinin enerji sektöründeki yenilikçi kullanım alanlarına dikkat çekerek, "Elektrik dağıtım ağlarının etkin şekilde izlenmesi ve arızaların tespitine katkı sağlamak için uydu tabanlı çözümler önemli bir dönüşüm sağlıyor. Uydu tabanlı IoT haberleşme teknolojimiz sayesinde elektrik şebekelerinde ve aydınlatmalarda meydana gelen arızaları tespit edebiliyor, tüketicilerin kesintilerle ilgili bildirim yapmasına gerek kalmadan bilgi sağlayabiliyoruz. Bu teknoloji sayesinde özellikle afet durumlarında yaşanabilecek kritik altyapılardaki kesinti ve arızalar, karasal internet bağlantısına ihtiyaç duyulmadan uydular üzerinden veri merkezlerine ulaşabilecek" diye konuştu.