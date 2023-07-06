Deprem felaketinin ilk gününden itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koordinasyonunda Adıyaman’da elektrik arzının güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin yeniden sağlanması için gerçekleştirdiği çalışmaları tamamlayan OEDAŞ’ın yeni görev bölgesi Hatay oldu.

Toplamda 11 kişilik ekibin Kırıkhan ilçesinde çalışmalara başladığını söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Adıyaman’da 12 grup halinde toplam 374 çalışanımızla birlikte sürdürdüğümüz çalışmaları dört ayda tamamladık. 11 kişilik 13’üncü grubumuz ise Hatay’da çalışmalara başladı. Depremin yaralarını sarmak için bölgede olmaya devam edeceğiz” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgedeki elektrik arzının yeniden güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde sağlanması için gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koordinasyonunda dört ay boyunca Adıyaman’da çalışan OEDAŞ ekiplerinin yeni görev yeri Hatay oldu. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Enerji arzı için çalışırken arama kurtarma faaliyetlerine de katıldık”

Depremin yaşandığı 6 Şubat’ın hemen ertesi gün Bakanlık koordinasyonunda Adıyaman’a intikal ettiklerini söyleyen Yalçın, “Deprem bölgesinde hem arama kurtarma çalışmalarına katıldık hem de dört ay boyunca elektrik arzının yeniden sağlanması için çalıştık. Adıyaman merkezde ve Gölbaşı ilçesinde 10 günde bir değişen 12 grup halinde toplam 374 arkadaşımız çalışmalara katıldı. Ekibimizde saha çalışanlarımızın yanı sıra iş güvenliği uzmanlarımız ve ekip yöneticilerimiz yer aldı. Bununla birlikte her türlü ekipman desteğini de sağladık" şeklinde konuştu.

“Deprem bölgesinde olmaya devam edeceğiz”

Temmuz ayı itibarıyla yeni görev yerlerinin Hatay’ın Kırıkhan ilçesi olduğunu belirten Yalçın, “13’üncü ekibimiz Hatay’da çalışmalarına başladı. Ekipteki 11 arkadaşımız bu kadim şehrimizin eski enerjisine kavuşması için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürecek. Bu çalışmalarda da yine kendi hizmet bölgemizden bölgeye ulaştırdığımız ekipmanları kullanacaklar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın koordinasyonunda deprem bölgesinde olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.