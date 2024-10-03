Can Dostlar sosyal sorumluluk projesini sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin desteğiyle büyüten elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, HAYTAP’ın destekleriyle bu zamana kadar Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde açtıkları tedavi odalarında toplam üç binden fazla kısırlaştırma operasyonu ile beş binden fazla ameliyat ve tedavinin yapıldığını söyledi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 2021 yılında hayata geçirdiği Can Dostlar sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak hayvanlarının kısırlaştırma operasyonlarının ve tedavilerinin yapılmasına destek oluyor. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada konu hakkında bilgi verdi.

“Can Dostlar projesini yerel yönetimlerden bölge halkına kadar herkes sahiplendi”

Can Dostlar sosyal sorumluluk projesini pandemi döneminde saha çalışanlarının önerisiyle hayata geçirdiklerini hatırlatan Yalçın, “Sahadaki ekip arkadaşlarımız özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde sokak hayvanlarının yaşamsal ihtiyaçlarına katkı sağlamamızı önerdiler. Biz de bu projeyi memnuniyetle hayata geçirdik. Projemiz önce bu alandaki öncü sivil toplum kuruluşu HAYTAP, ardından yerel yönetimler tarafından desteklendi. Bu süreçte bölge halkı da her zaman yanımızda oldu. Şu anda 2021’de Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve HAYTAP, 2023’te ise Afyonkarahisar Belediyesi ve HAYTAP iş birliği ile açılan iki tedavi odası bulunuyor. Biz OEDAŞ olarak tedavi odaları için gerekli tüm tıbbi cihaz desteğini sağlıyoruz. Şu ana kadar bu iki tedavi odasında toplam üç binden fazla kısırlaştırma operasyonu ile beş binden fazla ameliyat ve tedavi yapıldı. Hedefimiz, faaliyet gösterdiğimiz tüm illerde sokakta yaşayan kedi ve köpekler için birer tedavi odası açmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

İki uluslararası ödüllü proje

Yalçın, Can Dostlar projesinin başarısının 2023’te Best Business Awards’ta Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde En İyi İşletme Ödülü ve aynı yıl Stevie International Business Awards’ta Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı kategorisinde altın ödül olmak üzere uluslararası arenada alınan iki ödülle de tescil edildiğini ifade etti.