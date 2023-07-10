Hizmet verdiği bölgede hayatına dokunduğu 3 milyon kişiye güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için çalışmalarını sürdüren OEDAŞ, yılın ilk altı ayında çalışmalarına hız kazandırdı.

Bu yılın ilk yarısında 15 bin 750 km elektrik dağıtım hattının bakımını yapan OEDAŞ böylece geçen yılın aynı dönemine göre bakım yaptığı elektrik dağıtım hattı uzunluğunu yüzde 113 artırdı. Dağıtım hattının yanı sıra trafo, saha dağıtım kutusu ve aydınlatma armatürlerine de bakım yaptıklarını söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Bu çalışmalarımız neticesinde plansız elektrik kesintilerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalttık. Hedefimiz yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 25’e çıkarmak.” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, yılın ilk yarısında şehir merkezlerinden zorlu arazilere kadar hizmet bölgelerindeki her alanda yaptıkları bakım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Çıtayı her yıl daha yukarı koyuyoruz”

Uluslararası standartlarda, yüksek kaliteyle elektrik dağıtım hizmeti sağlamak için sürekli olarak bakım ve onarım çalışmaları yaptıklarını söyleyen Yalçın, “Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızda her yıl çıtayı biraz daha yukarı koyuyoruz. Öyle ki 2022 yılının ilk yarısında 7.380 km elektrik dağıtım hattının bakımını yapmışken, bu yılın aynı döneminde yüzde 113’lük artışla 15 bin 750 km elektrik dağıtım hattının bakımını tamamladık. Bunun 8 bin 49 km’lik kısmını alçak gerilim, 7 bin 701 km’lik kısmını ise yüksek gerilim havai hatları oluşturuyor. Bununla birlikte beş ilimizde toplam 3 bin 236 adet alçak gerilim dağıtım trafosu, 12 bin 76 adet saha dağıtım kutusu ve 28 bin 180 adet aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirdik.” dedi.

“Önleyici bakım hizmetlerimizde dron kullanımıyla avantaj sağladık”

Beş şehirde 200 OEDAŞ çalışanı ve 65 araçtan oluşan bakım ekibi ile yapılan çalışmalar neticesinde plansız elektrik kesintilerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azaldığını ifade eden Yalçın, “Enerji nakil hatlarındaki arızaları hızlı tespit etmek ve zorlu saha koşullarındaki önleyici bakım hizmetlerini yerine getirmek için kullanmaya başladığımız dronlar da bu noktada bize önemli avantaj sağladı. Hedefimiz, ’Bizim enerjimiz başkadır’ diyerek hayata geçirdiğimiz çalışmalara yılın ikinci yarısında da hiç durmadan devam ederek, bu oranı yüzde 25 seviyesine taşımak.” diye konuştu.

“Hayatın her alanına dokunuyoruz”

Bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra başta hizmet bölgeleri olmak üzere topluma, çevreye, hayata dokunan her alana katkı sunmayı amaçladıklarına dikkat çeken Yalçın şunları söyledi;

“Bu yılın ilk yarısında Aizanoi Antik Kenti’nde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bölgenin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına katkı sağlarken, ülkemizi temsil ettiğimiz AB destekli projelerde de sayaç ve elektrik arızalarının önceden tespit edilmesi gibi sistemler üzerinde çalıştık. Kuşları elektrik akımından korumak için nakil hatlarına yerleştirdiğimiz izolatör ve flexiglass’lar ile de bir yandan kuşları korurken diğer yandan kuş kaynaklı arızaları azaltarak tüketicilerimize daha sürdürülebilir bir enerji arzı sağlıyoruz.”