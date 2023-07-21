OEDAŞ Afyonkarahisar İl Müdürü Cafer Demir, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜRAM) Danışma Kurulu Üyesi oldu.

Yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Türkiye’de ön sıralarda yer alan elektrik dağıtım bölgesinde hizmet veren Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), bu alandaki çalışmalarına hız vermek üzere akademik çevreler ile iş birliklerine devam ediyor. Bu çerçevede OEDAŞ’ın hizmet verdiği iller arasında yer alan Afyonkarahisar’ın İl Müdürü Cafer Demir, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜRAM) Danışma Kurulu Üyesi oldu. Demir’in merkezdeki görev süresi ise üç yıl olarak belirlendi.

“GÜRAM ile OEDAŞ’ın yenilenebilir enerji alanındaki vizyonu bire bir örtüşüyor”

OEDAŞ’ın yenilenebilir enerjinin başarılı bir şekilde şebekeye entegrasyonunu sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştirdiğini ve bu çerçevede yürütülen AB projelerinde yer aldığını söyleyen Cafer Demir, “Yenilenebilir enerji sistemleri konusunda güncel araştırmalar yapan ve bu araştırmaları pratik çalışmalara dönüştüren GÜRAM’ın vizyonu ile OEDAŞ’ın vizyonu bu alanda bire bir örtüşüyor. Merkezde bu entegrasyona yönelik çalışmaları her yönüyle ele alacak dönüşüm sürecindeki tüm ihtimallerin üzerinde durup görüş alışverişinde bulunarak geleceğin akıllı teknolojilerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacağız. Diğer taraftan bu görevim, özel sektör ile akademi iş birliğinin önemi açısından da örnek teşkil ediyor” dedi.

Yenilenebilir enerji araştırmaları yapmak, eğitim vermek ve topluma hizmet etmek misyonuyla faaliyetlerini sürdüren GÜRAM, enerji araştırmalarında farklı teknolojilerin uygulanması ve kullanılmasını bir toplumsal sorumluluk projesi olarak kabul ediyor. Merkez, özellikle yenilenebilir enerjinin Türkiye’deki kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.