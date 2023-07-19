Çalışanlarına, yüklenicilerine ve tedarikçilerine güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak için faaliyetlerini aralıksız sürdüren Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), 800’ün üzerinde saha çalışanına mevzuatta belirtilen ve aldırılması zorunlu olan konu başlıklarındaki eğitimlerin yanı sıra toplam 50 farklı konu başlığını kapsayacak şekilde teorik ve uygulama eğitimleri de veriyor. Eskişehir’de bulunan OEDAŞ Akademi Sultandere Eğitim ve Uygulama Sahası’nda gerçekleştirilen eğitimlerin aralık 2023’te tamamlanması ve her yıl tekrarlanması planlanıyor.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan OEDAŞ, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Çalışanlarına, yüklenicilerine ve tedarikçilerine güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı hedefleyen OEDAŞ, bu nedenle de mevzuatta belirtilen ve aldırılması zorunlu olan konu başlıklarındaki eğitimlerin yanı sıra her çalışan için en az üçer günlük olmak üzere toplam 50 farklı konu başlığını kapsayacak şekilde teorik ve uygulama eğitimleri gerçekleştiriyor.

Muzaffer Yalçın: “Yüksekte güvenli çalışmadan çevre bilincine uzanan eğitimler veriyoruz”

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu hükümlerine ek olarak şirket içinde çalışma arkadaşlarını bilgilendirmek için yenilikçi teknolojiler de kullandıklarını anlatan OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Bu çerçevede eğitimlerimizi Eskişehir’ de bulunan OEDAŞ Akademi Sultandere Eğitim ve Uygulama Sahamızda düzenliyoruz. Tüm dağıtım şebekesini kapsayacak şekilde belirlenen teknik eğitimlerin yanı sıra düşmeden korunma, kurtarma ve yüksekte güvenli çalışmalar, çevre bilinci, iletişim ve davranış gibi konuları da içerecek şekilde oluşturulan eğitim programımız çerçevesinde 800’ün üzerindeki saha çalışanımıza eğitim veriyoruz. Aralık 2023’te tamamlanması planlanan bu eğitimlerimizi her yıl tekrarlamayı da hedefliyoruz” dedi.