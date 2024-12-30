Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), yeni yıla girerken güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak üzere 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde planlı kesinti yapmayacağını açıkladı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti veren OEDAŞ, yeni yıla girerken hazırlıklarını tamamladı. Bu çerçevede, 31 Aralık ve 1 Ocak’ta planlı kesinti yapılmayacağı duyuruldu. Ayrıca, enerji hatlarında yaşanabilecek muhtemel arızalara karşı hizmet verilen 5 ilde ekipler kuruldu. Yaşanan arıza durumlarında ilk olarak ana kontrol merkezinin devreye gireceği ve ekipler SCADA sistemi ile uzaktan müdahale gerçekleştireceği belirtildi. Yerinde müdahale gerektiren durumlarda ise OEDAŞ’ın arıza, bakım ve onarım ekipleri en kısa sürede çalışma yapacağı ifade edildi.