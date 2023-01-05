Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 2022 yılı boyunca hayata, topluma ve çevreye dokunan çok sayıda proje yürüttü. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın “Hizmet verdiğimiz bölgeden başlayarak, ülkemize ve dünyaya sürdürülebilir katma değer oluşturacak işler üretmek için tüm enerjimizle çalışıyoruz” dedi.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 2022 yılı boyunca hayata, topluma ve çevreye dokunan çok sayıda proje yürüttü. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın “Hizmet verdiğimiz bölgeden başlayarak, ülkemize ve dünyaya sürdürülebilir katma değer oluşturacak işler üretmek için tüm enerjimizle çalışıyoruz” dedi.

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ hayata, topluma ve çevreye dokunan çalışmalarına aralıksız devam ediyor. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, 2022 yılında gerçekleştirdikleri proje ve etkinlikler hakkında bilgi verdi.

OEDAŞ olarak hayata geçirdikleri tüm çalışmalarda iki temel konuya odaklandıklarını söyleyen Yalçın, “Öncelikle hizmet verdiğimiz bölgede güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlama prensibiyle yatırım ve iyileştirme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu çerçevede 2022 yılında da Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerimizi kapsayan bölgemizde toplam 1 milyar 846 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdik. Odaklandığımız ikinci konu ise yine hizmet verdiğimiz bölgeden başlayarak, ülkemize ve dünyaya sürdürülebilir katma değer oluşturacak projeler üretmek. Bunun için de toplumsal cinsiyet eşitliğinden doğanın ve tarihin korunmasına kadar hayatın her alanına dokunan projeler geliştiriyor; bu amaca hizmet eden çalışmalarda OEDAŞ ailesi olarak gönüllü olarak yer alıyoruz. Bu projelerde yer alan, enerjisiyle bizlere ilham veren bin 200’ü aşkın çalışanımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

OEDAŞ’ın 2022 yılında gerçekleştirdiği proje ve çalışmalardan bazıları ise şu şekilde:

Enerjide örnek şirket

2019 yılında hayata geçirdiği ‘Enerjimiz Eşit’ yaklaşımı sayesinde tüm kademelerde fırsat eşitliğini sağlayarak bunu sürdürülebilir kılmayı hedefleyen OEDAŞ, 2022 yılında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar ödül töreninde bu proje ile “Enerjide Örnek Şirket” Ödülü’ne layık görüldü. Kadın çalışan oranının yüzde 12 civarında olduğu enerji sektöründe farkındalığı artırmayı da hedefleyen OEDAŞ, kadın mühendis oranını da yüzde 23’e yükseltme başarısını gösterdi.

OEDAŞ ayrıca yalnızca kurum içinde değil tüm kadınların toplumsal hayata katılımları ve teknolojiye erişimlerinin artması hedefiyle Afyonkarahisar İl Müdürlüğü’nde kullandığı 20 bilgisayarı tamamen yenileyerek Afyonkarahisar Valiliği’nin Kadın Kültür Evleri Projesi’ne hediye etti.

Çocuklarla tasarruf, gençler ile kariyerleri konuşuldu

Çocuklarda çevre bilinci ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen OEDAŞ’ın her yıl hizmet verdiği farklı bir şehirde düzenlediği şiir ve resim yarışmasının altıncısı 2022 yılında Bilecik’te yapıldı. “Enerji Tasarrufu ve Verimliliği” temalı şiir ve resim yarışmasında dereceye giren çocukların mutluluğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın da kutlandığı törende ikiye katlandı.

Faaliyet gösterdiği illerdeki üniversitelerde düzenlenen çeşitli etkinlik ve seminerlere katılan OEDAŞ, yıl boyunca üniversiteli gençler ile bir araya geldi. Sektör ve şirket hakkında bilgi veren yöneticiler, öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik önerilerde de bulundu.

Engelleri aşma yolunda birlikte

OEDAŞ, omurilik felçli bireylere destek olmak için “Plastik Kapaklar Tekerlekli Sandalyeye Dönüşüyor” sloganı ile başlattığı kampanyasını 2022 yılında da sürdürdü. Toplanan kapaklarla tekerlekli sandalye almayı hedefleyen şirket, herkesi plastik ürünlerin kapaklarını OEDAŞ İl Müdürlükleri’ndeki kumbaralara bırakmaya davet etti.

Havada ve karada hayvanların yanında

Göçmen kuşların göç yolları üzerinde olan bir bölgede hizmet veren OEDAŞ, kuşları elektrik akımından korumak için yaptığı enerji nakil hatlarındaki izolasyon çalışmalarını 2022 yılında da sürdürdü. Bugüne kadar kuş göç yolu üzerinde, bin 500 adet direğin bağlantılarının izolasyonunu yapan OEDAŞ, 2023 yılı sonuna kadar toplam 3 bin 500 adet direğin daha bağlantılarının izolasyonunu gerçekleştirmeyi planlıyor.

Sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve başta kısırlaştırma olmak üzere tedavi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2021 yılında hayata geçirilen Can Dostlar sosyal sorumluluk projesi de geçtiğimiz yıl aralıksız devam etti. Depolarındaki hurda malzemeleri barınağa dönüştüren OEDAŞ, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde de bölgedeki vatandaşlara mama hediye ederek bu konuda farkındalığın artmasına katkı sağladı.

Hedef sıfır karbon ayak izi

Türkiye’de karbon ayak izini hesaplayan ve doğrulatan tek elektrik dağıtım şirketi olan OEDAŞ, CDP (Carbon Disclosure Project) tarafından yayımlanan “İklim Değişikliği” programının 2022 yılı değerlendirmesinde, “B” derecelendirme notunu alarak mevcut skorunu korudu. 2022 yılında CDP aracılığıyla global ölçekte çevresel verilerini açıklayan 18 bin 700 şirket arasında yer alan OEDAŞ aynı zamanda Türkiye elektrik dağıtım sektöründe CDP raporunu yayımlayan tek şirket olmaya devam etti. OEDAŞ ayrıca elektrik dağıtım sektöründe bir başka ilke daha imza atarak “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımladı.

Fidanlar yeşerirken çöpler toplandı

OEDAŞ’ın gönüllü çalışanları kent ormanları ve mesire alanlarında temizlik yaptı. Beş ilde yapılan çalışmalarda toplam 214 torba çöp toplandı. Bunun yanı sıra; bu alanların yeşermesi içi belirli dönemlerde fidan dikimi de gerçekleştirildi. Bu çerçevede 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde faaliyet gösterdikleri illerde bir araya gelen OEDAŞ çalışanları fidan dikme etkinliğinde yer aldı. Böylece 2017 yılından itibaren OEDAŞ çalışanları tarafından dikilen fidan sayısı üç bini geçti. Şirket 2021 yılında devreye aldığı OEDAŞ Portal sayesinde de A4 kağıt kullanımını azaltarak, her yıl ortalama 25 ağacın kesilmesini önlüyor.

Tarihin aydınlatılmasına ve tanıtılmasına destek

‘OEDAŞ tarihi aydınlatıyor’ sloganıyla 2021 yılından itibaren Frig Vadisi’nin Türkiye’nin en önemli kültür ve doğa miraslarından biri olan farklı noktalarına yatırımlar yapan şirket, 2022 yılında da bölgeye yönelik yatırımlarını sürdürdü. OEDAŞ çalışanları ayrıca Frig Vadisi’nde düzenlenen Frig Ultra Maratonu’na katılarak, bölgenin tanıtılmasına katkı sağladı. Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik kentinde yapılan aydınlatma çalışmalarıyla da kazı çalışmalarının ilerlemesine ve tarihin gün yüzüne çıkmasına destek olunuyor.