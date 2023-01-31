Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) 2. sürdürebilirlik raporunu yayımlayarak, 21 elektrik dağıtım şirketi arasında bu raporu yayımlayan ilk ve tek şirket olma unvanını korudu.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) 2. sürdürebilirlik raporunu yayımlayarak, 21 elektrik dağıtım şirketi arasında bu raporu yayımlayan ilk ve tek şirket olma unvanını korudu.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan OEDAŞ, 2. Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı. Rapor ile OEDAŞ’ın 2021 yılındaki ekonomik, çevreyle ilgili ve sosyal performansı paydaşlar ve kamuoyuna sunuldu. Şirket bu raporla birlikte elektrik dağıtım sektöründe sürdürülebilirlik raporu yayımlayan ilk ve tek şirket olma unvanını korudu. Türkiye’de faaliyet gösteren 21 elektrik dağıtım şirketi arasında bu raporu yayımlayan tek şirket OEDAŞ oldu. OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “Yatırımlarımızın yanı sıra döngüsel ekonomiyi destekleyen uygulamalarımızı, düşük karbon ekonomisine geçiş ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde paydaşlarımıza sunarak, sürdürülebilirlik alanındaki performansımızı daha ileriye götürmeye odaklanıyoruz” dedi.

“Geleceğin enerji sistemleri için çalışıyoruz”

Raporun kapsadığı 2021 yılında pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektöründe operasyonların yeniden canlandığını hatırlatan OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “Bunun neticesinde artan elektrik talebini, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamak için şebeke yatırımlarımıza aralıksız olarak devam ettik. Ar-Ge, dijitalleşme, inovasyon odağında, geleceğin enerji sistemlerine yönelik çalışmalarımızı da sürdürdük. Tüm bunların yanı sıra döngüsel ekonomiyi destekleyen uygulamalarımızı, düşük karbon ekonomisine geçiş ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki çalışmalarımızı, oluşturduğumuz güvenli, sağlıklı ve çalışma ortamını şeffaf bir şekilde paydaşlarımıza sunarak, performansımızı daha ileriye götürmeye odaklandık” dedi.

“Sürdürülebilir değer üretmeyi hedefliyoruz”

Elektrik dağıtım sektöründe üst düzey bir iş modeli örneği sergileyerek sürdürülebilir değer üretmeyi hedeflediklerini söyleyen Celepci şöyle devam etti:

“Sürdürülebilirlik raporumuz ile değerlerimizi ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu yansıtırken bu konulara dair hedef, strateji ve ilerlemelerimizi şeffaf ve sorumlu bir perspektifle sunuyoruz. Her yıl düzenli olarak yayımlamaya devam edeceğimiz bu çalışma ile sektörümüze örnek teşkil etmekten mutluluk duyuyoruz.”

50 bin kilometrekarede 51 bin kilometrenin üzerinde faal dağıtım hattı

2. Sürdürülebilirlik Raporuna göre; OEDAŞ 2021 yılı sonu itibarıyla hizmet verdiği beş ildeki yaklaşık 50 bin kilometrekarelik alanda 51 bin 383 km faal dağıtım hattına ulaştı. Bu hatlardan dağıtılan enerji miktarı 7 bin 441 TWh (terawatt saat) oldu. Tedarik arzında iyileştirme yapmak amacıyla yapılan yatırımlar kapsamında 2021 yılında 88 proje ile 200 km’si yer altı, 210 kilometresi ise köy şebekesi olmak üzere toplamda 616 kilometre hattın tesis yapım ve enerjilendirilme çalışması gerçekleştirildi.

Uzaktan müdahale ile sera gazı salımı azaltıldı, atıklar ekonomiye kazandırıldı

OEDAŞ karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşmak için 2021 yılında da dijitalleşme ve akıllı teknoloji çözümlerini hayata geçirmeye devam etti. SCADA sisteminin arızalara uzaktan müdahale imkanı sağlaması sayesinde 2021 yılında ekip araçlarının kat etmesi gereken 13 bin 468 kilometre yolun ve 2 bin 80 ton karbon eşdeğeri sera gazı salımının önüne geçildi. Şirket ayrıca 2021 yılında, toplam elektrik dağıtımı yüzde 9,8 artmasına rağmen emisyon yoğunluğunu yüzde 2,4 azaltma başarısı gösterdi. Çalışanlarının gönüllü katılımıyla kent ormanları ve mesire alanlarında çöp toplama etkinlikleri düzenleyen OEDAŞ, diktiği fidanlarla da doğaya katkı sunmayı sürdürdü.

Öte yandan atık yönetimi ile 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla tehlikeli atıklarda yüzde 27,4, tehlikesiz atıklarda yüzde 48 azaltım sağlandı. 2020 yılından itibaren ‘Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ne sahip olan OEDAŞ, 2021 yılı içerisinde toplam 18 bin 278 kilogram kâğıt, plastik, cam, metal, karışık atık ve evsel atığı da ekonomiye kazandırdı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı’na uluslararası ödül

Kadın istihdamının az olduğu enerji sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalık oluşturmak amacıyla 2019 yılında hayata geçirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı, 2021 yılında uluslararası bir ödüle layık görüldü. OEDAŞ bu program ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde gümüş madalya kazandı. 2021 yılı itibarıyla OEDAŞ’ın beyaz yaka kadın çalışan oranı da yüzde 30’a yükseldi.

2021 yılında ilköğretim, meslek lisesi ve üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan, lise ve üniversite öğrencileri için ise staj ve mentorluk programları başlatan OEDAŞ, bu yıl da EBRD iş birliğiyle meslek liselerinde başlatacağı yeni programını önümüzdeki günlerde başlatacak.