Odunpazarı Belediyesi ilk kez düzenlenen uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Mehmet Terzi Spor Salonu’nda gerçekleşen ve Yunanistan’dan Estagiria Cheetara’nın eğitmenlik yaptığı “4th Solta Mandinga Camara Turkey Capoeira Workshop” büyük ilgi gördü.

İki gün süren etkinliğe yurtdışından ve farklı şehirlerden yaklaşık 100 katılımcı katıldı. Ritim, dans, dövüş, müzik ve estetik unsurlarını bir araya getiren Capoeira, hem katılımcılar hem de izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Capoeira hocalarının da destek verdiği workshop, katılımcılara bu eşsiz sanatın inceliklerini öğrenme fırsatı sundu. Etkinlik sonunda, emeği geçen eğitmenlere ve organizasyona katkı sağlayanlara plaket takdim edildi.

Odunpazarı Belediyesi, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ederek şehrin sosyal hayatına renk katmayı sürdürüyor. Belediye yetkilileri, Capoeira gibi kültürler arası etkileşimi güçlendiren etkinliklerin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti.