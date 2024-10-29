Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar için muhteşem bir konser düzenledi.

Odunpazarı Tarihi Bölgede bulunan Ahşap Eserler Galerisi (Müzesi) önünde düzenlenen etkinlikte, Onur Erol ve orkestrası sahne aldı. Cumhuriyet Bayramı’na özel gerçekleştirilen çocuk konserine çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar ve aileleri, Ahşap Eserler Galerisinin önündeki alanı hınca hınç doldururken, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da konsere katılarak, çocukların coşkusuna ortak oldu.

Renkli ve neşeli bir atmosferde gerçekleşen konser, minik katılımcılarla buluşarak unutulmaz anlara sahne oldu. Cumhuriyet’in anlamını ve önemini genç nesillere aktarma amacı taşıyan bu özel etkinlik, coşkulu anları ve dostluk bağlarını pekiştirerek, miniklere keyifli anlar yaşattı.

“En Büyük Bayram Cumhuriyet Bayramı”

Çocuklar, müzik eşliğinde Cumhuriyet sevinçlerini hep birlikte yaşarken, Başkan Kazım Kurt da çocukların neşesine ortak oldu ve onlara Cumhuriyet’in değerleri hakkında önemli mesajlar verdi. "Cumhuriyet, gelecek nesillerimizin en büyük mirasıdır," diyerek, gençlerin bu mirası sahiplenmelerinin önemine vurgu yaptı. Herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Başkan Kurt, “En büyük bayram Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet, sizin için. Sonsuza kadar yaşatacağız” dedi.