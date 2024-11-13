Odunpazarı Belediyesi tarafından karbon ayak izini azaltmak için bisiklet kullanımını teşvik etmek ve bisiklet tamirinin sürdürülebilir olması amacıyla Kanlıkavak Parkı’na kurulan Bisiklet Tamir ve Pompa İstasyonu, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Odunpazarı Belediyesi’nin çevre dostu ulaşım projelerinin bir parçası olarak hayata geçirilen istasyon, bisiklet kullanıcılarının acil ihtiyaçlarını karşılamak, bisiklet kullanımını teşvik etmek için önemli bir hizmet sunuyor. Ancak, geçtiğimiz günlerde istasyonun pompası kırıldı. Belediyenin durumu fark etmesiyle birlikte, zarar gören istasyon hızlıca tamir edilerek tekrar faaliyete alındı. Ne yazık ki, kısa süre sonra istasyon yeniden saldırıya uğrayarak tabelaların söküldüğü ve tamir için bırakılan alet ve edevatların çalındığı belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Bu tür saldırılar, çevre dostu projelerimizin önünü kesmeye yönelik atılan adımlardır. Ancak biz, halkımızın bisiklet kullanımını daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” denildi.