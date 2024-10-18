Eskişehir’de sokak müzisyenlerini desteklemek, ses kirliliğinin önüne geçmek ve vatandaşları kaliteli müzik ile buluşturmak için yola çıkan Odunpazarı Belediyesi, gerçekleştirdiği proje ile seçilen sokak müzisyenlerine Adalar, Hamamyolu ve Odunpazarı Tarihi Bölgede yer tahsis edecek.

’Sanat toplum içindir’ anlayışını benimseyen Odunpazarı Belediyesi, sokak müzisyenlerini desteklemek için belediye sınırları içerisindeki alanlarda sokak müzisyenlerine yer vererek vatandaşların kaliteli müzik ile buluşmasını sağlıyor. Bu çerçevede, sokak müzisyenlerinin adil bir şekilde bu çalışmadan faydalanmasını sağlamak için müzik eğitmenlerinden oluşan bir jüri ile ‘Sokak Müzisyenleri Seçimleri’ yapıldı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) gerçekleştirilen seçmelere çok sayıda müzisyen ve müzik tutkunu katıldı.

Kent merkezinde vatandaşları sanatla buluşturacaklar

Seçmelerde gerekli kriterleri taşıyan 4’ü grup 8’i bireysel olmak üzere toplam 19 sokak müzisyeni seçildi. Seçilen müzisyenlere kimlik kartları verilecek. Bu müzisyenler Adalar, Hamamyolu ve Odunpazarı Tarihi Bölge’de kendileri için tahsis edilen yerlerde belirli saat aralıklarında performanslarını sergileyecek.