Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde zabıta ekipleri Ramazan ayı nedeniyle işletmeleri denetledi.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlar ve imalathanelerinde temizlik, iş yeri ruhsatı, fiyat, gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, hijyen koşullarına uymayan fırınlara uyarıda bulundu. Özellikle ekmek ve pastaların gramajlarını hassas tartılarla ölçen ekipler, ekmeklerin, pidelerin ve pastaların üzerindeki etiketleri kontrol etti. Yapılan denetimlerde 12 işletme hakkında tutanak tutularak, cezai işlem uygulandı.

Denetimler Ramazan ayında da devam edecek

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Ramazan ayı öncesi gıda denetimlerine hız kazandırdıklarını belirtti. Amaçlarının halkın sağlıklı gıda tüketmesini sağlamak olduğunu vurgulayan yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti. Yetkililer, uyarı yapılan yerlerin yeniden kontrol edileceğini belirttiler. Vatandaşlara da çağrıda bulunan ekipler, piyasa şartlarının altında satılan, merdiven altı üretim olduğundan şüphelendikleri ürünleri almamalarını şikâyetlerini (0 222) 213 30 30 numaralı telefondan bildirmelerini istedi.