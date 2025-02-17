Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen "Kadınlar Spor Etkinliği", Mehmet Terzi Spor Salonu’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kadınların sağlıklı, aktif ve zinde bir yaşam sürmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik, sporseverlerin yoğun ilgisiyle renkli anlara sahne oldu.

Kadınlar Spor Etkinliği’ne katılanlar, uzman antrenörler eşliğinde yapılan egzersizler ve grup aktiviteleriyle keyifli bir gün geçirdi. Isınma hareketleriyle başlayan program, kardiyo ve esneme çalışmalarının ardından dinamik spor aktiviteleriyle devam etti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra yaklaşık 250 kadının katılımıyla Yoga, Aerobik ve Zumba’dan oluşan 3 kategoride spontane dans koreografisi ile hareketlilik sağlandı. Etkinliğin kapanışı Roman havası ile yapıldı. Katılımcılar, hem bedenlerini güçlendirdi hem de sporun ruhsal sağlık üzerindeki pozitif etkilerini deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan Başkan Kazım Kurt, kadınların spora teşvik edilmesinin önemini vurguladı. Başkan Kurt, "Kadınlarımız Yüce Değerdir" sloganıyla düzenlenen bu etkinliğin, kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığına büyük katkı sağladığını belirtti.

Sağlıklı yaşam için bir adım daha

Kadınların yaşamlarında sporu kalıcı bir alışkanlık haline getirmelerini teşvik eden bu etkinlik, aynı zamanda sosyal bir paylaşım ortamı sundu. Katılımcılar, spor yaparken bir araya gelmenin ve hareketin enerjisini birlikte hissetmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinliğin sonunda katılım gösteren kadınlara birer adet renkli çiçek ve fular dağıtılarak etkinlik sonlandırıldı.

Kadınların daha sağlıklı, mutlu ve aktif bir yaşam sürmeleri için benzer etkinlikleri sürdürmeye devam edeceklerini belirten Spor İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm kadınlarımızı sporu yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmeye davet ediyoruz!" dedi.