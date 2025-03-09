Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kadın haklarına dikkat çekmek için yapılan buluşmada, Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine yükseltme mücadelesine devam ettiklerini dile getirdi.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğiyle, Hamamyolu’nda kadın haklarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir buluşma düzenlendi. Etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal da katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Kurt, "Bugün dünya emekçi kadınlar günü. Bizim kadınlarımızın hepsi emekçi ve kadının olduğu yerde umut vardır. Kadınlarımıza güveniyoruz, umudumuzu asla yitirmedik. 100 yıl önceki ruhla, coşkuyla Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek hedefiyle mücadelemize devam ediyoruz. Az kaldı, bu yıl erken seçim olacak ve artık kadınlarımız özgür olacak, kadınlarımız İstanbul sözleşmesini kendi elleriyle kabul edecek. Kadınlarımız eşitlik, hak, hukuk, adalet konusunda asla tereddüt etmeyecek. Hepinizin kadınlar gününü kutluyorum ve kadınlarımızın bizi yöneteceği Türkiye’ye merhaba demek istiyorum" dedi.

Kadınların sesi olmak ve eşitlik mücadelesini daha ileri taşımak amacıyla bir araya gelen katılımcılar, kadın temalı pankartlarla etkinliğe destek verdi. Dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin öneminin vurgulandığı etkinlikte, dans eğitmeni Oktay Şahin öncülüğünde 80 kadın dansçı, "Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa!" sloganıyla muhteşem bir halk dansları gösterisi gerçekleştirdi.

Kadınların ışığı, cesareti ve hiç sönmeyen umudu, hem etkinlik katılımcıları hem de izleyenler tarafından büyük bir coşkuyla alkışlandı. Etkinlik, kadın hakları mücadelesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi ve farkındalık oluşturma konusunda güçlü bir mesaj verdi.