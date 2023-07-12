Eskişehir’de Odunpazarı Ziraat Odası ve Odunpazarı Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı’nın yaptığı görüşmeler neticesinde biçerdöver fiyatlarının dönüm başına 130 TL ve 25 kilogram, balya bağlama bedelinin ise 12 TL olması tavsiye edildi.

Yaz aylarının gelmesiyle çiftçilerin hasadı başladı. Olgunlaşan sarısı başaklar biçer döver yardımıyla biçilmeye başlandı. Çiftçilerin verimden memnun olduğu yılda Odunpazarı Ziraat Odası ve Odunpazarı Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı’nın istişareleri soncunda önerilen biçerdöver ve balya bağlama ücretleri de duyuruldu. Buna göre biçerdöver biçim fiyatlarının dönüm başına 130 TL olması önerildi. Yine 25 kilogram balya bağlama bedelinin ise 12 TL’den yapılaması tavsiye edildi.