Eskişehir’de bir parkta bulunan gelişi güzel açılmış 1 metre derinliğindeki çukurlar kapatılmayı bekliyor.

Eskişehir’de bir parkta bulunan gelişi güzel açılmış 1 metre derinliğindeki çukurlar kapatılmayı bekliyor.

Odunpazarı İlçesi Yenidoğan Mahallesi Ankara Sokaktaki Barış Parkı’nın içerisinde bulunan çukurlar dikkat çekiyor. Her biri yaklaşık bir metre derinliğinde olan çukurların konumlarının düzensiz oluşu ve etrafında bir uyarı yazısının olmaması tedirgin etti. Alanda çocuk parkının olduğu göz önünde bulundurulduğunda, çukurların ne kadar tehlikeli olduğu daha iyi anlaşılıyor. İçine vatandaşın düşmesi sonucunda sakatlık yaşaması muhtemel olan, ne için ve kim tarafından açıldığı öğrenilemeyen çukurlar kapatılmayı bekliyor.