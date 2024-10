Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Vizyon Projelerde yer alan kreş sözünü yerine getirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz Ocak ayında temeli atılan EMKO Gündüz Bakımevi ve Kreşi törenle hizmete açıldı. Odunpazarı Belediye, Haier Europe ve EMKO iş birliği ile Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi’ne (EMKO) yapılan EMKO Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nde 6 sınıfın bulunuyor. Kreşte, 3-6 yaş arası 120 öğrenci eğitim görecek.ESKİŞEHİR (İGFA) - EMKO Gündüz Bakımevi ve Kreşi için gerçekleştirilen açılış törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Haier Europe İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Mursallı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Çuhadar, EMKO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yıldız, EMKO Yöneticileri, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, 75. Yıl Mahalle Muhtarı Ahmet Koyuncu ile çok sayıda vatandaş katıldı. EMKO KREŞ ORTAK AKIL VE ÇALIŞMA İLE İŞ BİRLİĞİNİN SONUCU EMKO Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin açılış konuşmasını Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptı. Açılışı yapılan EMKO Kreş’in ortak akıl ve çalışma ile iş birliğinin sonucu olduğunun altını çizen Başkan Kurt, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “EMKO Kooperatifimiz Odunpazarı Belediyesi ile iyi ilişkiler kuran, iyi çalışmaları örnekleyen bir kooperatifimiz, bize bu araziyi bağışladı. O nedenle çok teşekkür ediyorum. Bu unutulmayacak bir iştir. Bu arazi üzerine oturttuğumuz kreşin yapımında da Haier Grup’un sosyal sorumluluk anlayışı ile yapmış olduğu katkı unutulmaz. Ben Odunpazarı ve Odunpazarı çocukları, kadınları adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Amacımız Türkiye’de çocukların ve kadınların özgürce yaşayabildiği, mutlu olduğu bir ortam yaratmak. Belediye olarak buna küçücük bir katkı sunabilirsek kendimizi karlı zannederiz, görevimizi yapmış sayarız. Ama son haftalarda özellikle ısrarla sürdürülen kadın cinayetleri ve kadın cinayetleri karşısında cezasızlık Türkiye’yi korkutmakta. Savunmasız kadınlar, savunmasız çocuklar ortaya çıkıyor. İşte, bu nedenle bu kreşler ve eğitim çok önemli. Ama ne yazık ki Türkiye’de sanki özel olarak kadınlar dövülmeli, kadınlar öldürülmeli, çocuklar ortada bırakılmalı gibi bir anlayış var. Bu hiçbir insanlık kuralı, ne de inançla bağdaşmaz. Kutsal kitapların hiç birinde adınlar öldürülsün, çocuklar sefalet içinde olsun diye bir şey yazmıyor. Tersine onlara iyi davranılması, iyi şeyler öğretilmesi söyleniyor. Ama yüzde 99’u muhafazakar olan bir ülkede her gün kadın cinayetleri işleniyor. Buna itiraz etmek lazım. Her ortamda bulduğum her fırsatta da itirazımızı dillendirmemiz gerekiyor. Kadınlarımıza, çocuklarımıza sahip çıkan tüm kurum ve kuruluşları saygı ve sevgi ile anıyoruz. Ancak bunun tersi de var. Yani çok büyük paralar kazanan, çok büyük sayılarda işçi ve emekçi çalıştırdığı halde kreşi olmayanlara seslenmek istiyorum. Kreş, en doğal insan haklarından biridir. Herkesin çocuğu temel, anaokulu ve okul öncesi eğitimini alma hakkına sahiptir. Büyük iş yerleri ve işverenler şöyle bir kreş yapsanız da bünyenizde çalışan kadınların çocukları eğitim alsa ne olur? Neyi kaybedersiniz? Reklamsa reklam, sosyal sorumluluksa sorumluluk, vicdani görevse vicdani görev. Öbür dünya için yatırımsa, öbür dünya için yatırım. 150 KADIN ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİ, KREŞ AÇMAK ZORUNDADIR Bundan daha iyisi yok, ama ne yazık ki Eskişehir’de Organize Sanayi Bölgemizde ki sanayicilerin büyük çoğunluğu bu konuda kaçak güreşiyor. Lafa geldiği zaman çok farklı ifadelerle sosyal görevlerini yerine getirdiğini iddia edenler, icraate geldiği zaman kenarda duruyor. Bunun doğru olmadığını vurgulamak istiyorum. Bana kıza bilirler, beni eleştirebilirler, ama bulduğumuz her fırsatta bunu anlatmak zorundayız. 150 kadın çalıştıran iş yerleri, kreş açmak zorundadır. Kanun böyle diyor, bunu açmayanlar, bu kreşi yapmayanlara İŞKUR, devlet ne yapıyor? Hangi madalyayı veriyor, bunu sorgulamak da bizim görevimizdir. Kreş açmayan iş yerlerine kaç defa ceza uygulandı? Zaten uygulanacak ceza bir asgari ücret filan, ama kaç kere uygulandı? Bunu soruyorum, bu soruya da cevap bekliyorum. Kamunun, diğer kurumların bu konuda duyarlı olması gerekir. Sayın Valimizin, Sosyal Güvenlik Kurumunun, İŞKUR’un bu konuda yapacağı bir şey yok mu? Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu konuda yapabileceği bir şey yok mu? Olmalı. Eğer bunu kanuna koyduysanız olmalı.

“ÖRNEK OLMALIDIR” Bakın Haier Grup bir sorumluluk içinde ben buraya fabrika yapıyorum. Fabrika yaptığım zaman benim personelimin kreş ihtiyacının karşılanması için burasının yapılması lazım. Biz buranın yapılmasına katkı sunuyoruz, bize kontenjan ayırın dedi. Çok mu büyük zarar etti? Çok mu olumsuz bir iş yaptı? Örnek olmalıdır. Tüm kurumlara, burada diğer kooperatif sitelerinin başkanları ve yöneticileri de var. Onlara da sesleniyorum; size de örnek olsun. EMKO’nun yaptığı gibi bir daha yapalım. 15 bin kişi çalışıyor dendi, burada çalışan kadınlarımızın çocukları, daha kolay kreşe gelsin diye, burası yapıldı. Buna sahip çıkın. 120 çocuk demek Odunpazarı Belediyesi için 6 sınıfta en az 12 öğretmen, 12 çalışan yani 24-25 çalışan demek. Biz burada her türlü sosyal belediyecilik sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Ama Eskişehirlileri de bu konuda bize destek olmaya davet ediyorum. Hem Haier Gruba hem de EMKO’ya bir kez daha teşekkür ediyorum.”

“BÖYLE ANLAMLI BİR PROJEDE YER ALMANIN GURURUNU TAŞIYORUZ” Konuşma yapan bir diğer isim de Haier Europe İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Mursallı oldu. Mursallı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a ve EMKO yöneticilerine teşekkür etti. Böyle anlamlı bir projede yer almanın gururunu taşıdıklarını söyleyen Mursallı, “Çocuklar hepimizin en değerli varlıklarıdır. Onların güvenle büyüyebilecekleri, merakla öğrenebilecekleri ve oyunla keşfedebilecekleri bir alan sunmak bizim için de büyük anlam taşıyor. Bugün açılışını yaptığımız bu modern kreş tam da bu amaçla inşa edildi. Yaklaşık 120 çocuğumuza sıcak, güvenli ve yaratıcı bir ortamda eğitim imkanı sunacak. Burada atacakları her adım, onların hayatlarının temel taşlarını oluşturacak. Eğitimin sadece akademik bilgi olmadığını, aynı zamanda çocuklarımızın hayatını, çevrelerini ve topluma bakış açılarını şekillendirdiğini biliyoruz. Bu kreşin çocuklarımızın sosyal, duygusal ve bilimsel gelişimlerine en iyi şekilde katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Elbette bu projeyi hayata geçirmek bir ekip çalışmasıydı. Başta Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt’a, EMKO yönetimine ve bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kişilere en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kreşin Odunpazarı ilçesine ve geleceğimiz olan çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyor. Burada yetişecek her çocuğun hayatında güzel izler bırakmasını temenni ediyoruz” dedi.

“ODUNPAZARI BELEDİYESİ 18’NCİ KREŞİNİ AÇIYOR!” EMKO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yıldız, EMKO kreşin açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. EMKO Kreşin Odunpazarı ve tüm Eskişehir’e hayırlı olmasını dileyen Yıldız, kreşin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu bölgede böyle bir kreşin açılmasının çok anlamlı olduğunu kaydeden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Çuhadar, Odunpazarı Belediyesi’nin 18’nci kreşini açtığına dikkat çekti. Başkan Kurt’un hedefinin 100 kreş olduğunu hatırlatan Çuhadar, “Burada çalışan 15 bin emekçi arkadaşımız var. Bu 15 bin işçinin bin 500’ü kadın. Kreşler, çağdaş, geleceğe dönük çocukların temelinin atıldığı yerlerdir. Bizim belediyecilik anlayışımızda önce kadınlar ve çocuklar geliyor. Böyle bir kreş açıldığı için Haier Europe ve Odunpazarı Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

75. Yıl Mahalle Muhtarı Ahmet Koyuncu da konuşma yapan bir diğer isim oldu. Konuşmaların ardından Odunpazarı Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim gören çocuklar, muhteşem bir gösteriye imza attı. Gösterinin ardından EMKO Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin açılışı gerçekleştirildi.