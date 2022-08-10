Çöp konteynırlarının çok seyrek olduğu Odunpazarı’ndaki bazı cadde ve sokaklar üzerindeki ağaç diplerinde toplanan çöp poşetleri, olumsuz görüntüsünün yanı sıra etrafı kötü koku sarmasına neden oluyor.

Çöp konteynırlarının çok seyrek olduğu Odunpazarı’ndaki bazı cadde ve sokaklar üzerindeki ağaç diplerinde toplanan çöp poşetleri, olumsuz görüntüsünün yanı sıra etrafı kötü koku sarmasına neden oluyor.

Eskişehir’in en işlek caddelerinden biri olan Atatürk caddesinde çöp konteynırı sayısı oldukça sınırlı. Caddenin büyük bölümünde çöp konteynırı olmaması, vatandaşların çöp poşetlerini ağaç diplerinde toplamasına neden oluyor. Hem görüntü kirliliğine hem de kötü kokuya yol açan çöpler, Eskişehir’e yakışmıyor. Çevrede bulunan çöplerin sineklerin oluşmasında da büyük rol oynadığını kaydeden vatandaşlar bu duruma bir çözüm getirilmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan, bilinçsiz vatandaşların ağaç diplerine bıraktığı çöpler, çevreye de zarar veriyor. Çöplerin çevreye verdiği zarar saymakla bitmezken, ağaçların hastalanıp kurumasına neden olabileceğini de belirtiliyor.