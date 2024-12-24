Yenilenen protokole göre Odunpazarı Belediyesi, Alpu Belediyesi’nin üretim tesislerinde parke kilit taşı üretmeye devam edecek.

Odunpazarı Belediyesi ve Alpu Belediyesi arasında, Alpu Belediyesine ait Beton Parke Kilit Taş Üretim Tesisi’nin Odunpazarı Belediyesi tarafından kullanılmasına yönelik protokol yenilendi. İmzalanan yeni protokole göre Odunpazarı Belediyesi, Alpu Belediyesi’nin Beton Taş Kilit Taş Üretim Tesis ve ekipmanlarını kullanarak kilit taşı üretecek; karşılığında ise Alpu Belediyesi’ne kilit taş verecek.

Üretilen taşları hem Odunpazarı hem de Alpu Belediyesi kullanacak

Konu ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Alpu Belediyemiz ile geçmiş dönemde yapmış olduğumuz protokolümüzü bugün yeniliyoruz. Alpu Belediyesi’ne ait olan Beton Parke Kilit Taş Üretim Tesisini Odunpazarı Belediyesi olarak kiralıyoruz. Üretilen taşların bir kısmını Alpu’ya gönderiyoruz, bir kısmını Odunpazarı Belediyesi’nin ihtiyaçlarında kullanıyoruz. İki belediye arasındaki dayanışma ve dostluk umarım ve dilerim ki uzun yıllar devam eder. Biz yeni dönemde bu fırsatı verdiği için Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller’e, Alpu Belediyesi Meclis üyelerine ve Odunpazarı Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller ise Başkan Kurt’a teşekkür ederek, “İlk protokolü 2019 yılında gerçekleştirdik. Zor durumda olan bir belediyenin yardımına koşan Odunpazarı Belediyesi’ne, Başkan Kazım Kurt’un teklifi ile Beton Parke Kilit Taş Üretim Tesisi’ni 5 yıllığına kiralamıştık. Şimdi bu protokolü yeniliyoruz. Üretilen taşlar hem Alpu Belediyesi’nin hem de Odunpazarı Belediyesi’nin ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Başkan Kazım Kurt’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.