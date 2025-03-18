Bursa’da düzenlenen ve bin 320 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Özcan Kutlu U14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda, Odunpazarı Spor Kulübü’nün genç yetenekleri önemli dereceler elde etti.

Odunpazarı Belediyesi’nin spor altyapısına yaptığı yatırımlar ve gençlere sunduğu imkanlarla sporun her branşında gençleri desteklemeye devam ederken, Odunpazarı Spor Kulübü de bu vizyon doğrultusunda Odunpazarı’nın adını gururla duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Odunpazarı Spor Kulübü sporcularından Haktan Uras Çetinbaş, erkekler gülle atmada Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atarken, Ecrin Laçin, kızlar gülle atmada Türkiye altıncısı olarak Odunpazarı’nı gururlandırdı.